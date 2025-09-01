من ترمب إلى المرض.. روبرت مولر في معركة مع باركنسون

أعلنت عائلة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر الثالث وهو المدعي الخاص السابق الذي قاد التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية، أنه مصاب بمرض باركنسون منذ صيف 2021. وأوضحت العائلة في بيان أمس (الأحد) أن مولر (81 عاماً) تقاعد من ممارسة المحاماة نهاية العام نفسه، قبل أن يترك التدريس في كلية الحقوق عام 2022، مطالبة باحترام خصوصيته في هذه المرحلة.

وكشفت مصادر مقربة من مولر أنه يعاني في الأشهر الأخيرة صعوبة في الكلام ومشكلات في الحركة، ما دفع لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في الكونغرس الأمريكي إلى التراجع عن استدعائه للإدلاء بشهادته هذا الأسبوع ضمن تحقيقاتها بشأن طريقة تعامل السلطات مع قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين.

مولر الذي تولى منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بين عامي 2001 و2013، أصبح شخصية بارزة في واشنطن بعد قيادته التحقيق حول علاقة حملة الرئيس دونالد ترمب بروسيا، إلا أن ظهوره المتعثر أمام الكونغرس عام 2019 أثار حينها تساؤلات حول حالته الصحية، الأمر الذي تأكد لاحقاً بتشخيص إصابته بباركنسون، وهو مرض عصبي تدريجي يؤثر على الحركة والتوازن وقد يرافقه اكتئاب أو قلق في مراحله المبكرة.

وأشار المدعي العام السابق وليام بار في مذكراته عام 2022 إلى أن مولر بدا عليه الارتجاف وصعوبة النطق خلال اجتماعات عام 2019، قائلاً إنه شعر حينها بأن الرجل «فقد جزءاً من قدرته». ومع ذلك، يؤكد مقربون من مولر أنه ظل ممسكاً بزمام عمل فريقه واتخذ بنفسه القرارات الكبرى في التحقيق الروسي.

وبحسب المعهد الوطني الأمريكي للاضطرابات العصبية، فإن مرض باركنسون يصيب غالباً من تجاوزوا 60 عاماً، ولا علاج نهائي له، لكن يمكن السيطرة على بعض أعراضه بالأدوية أو الجراحة.

ورغم مرضه، يبقى مولر شخصية مؤثرة في التاريخ السياسي الأمريكي، إذ تسلم إدارة الـFBI قبل أيام فقط من هجمات 11 سبتمبر 2001، وقاد واحداً من أكثر التحقيقات إثارة للجدل في العصر الحديث.