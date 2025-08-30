غدا.. اكتمال عودة الطلاب لمقاعد الدراسة.. و11 حالة لقبول الغياب

يكتمل غدا «الأحد» طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة بعودة أكثر من مليونين من طلاب وطالبات إدارات التعليم في مكة والمدينة ومحافظتي جدة والطائف إلى مقاعد الدراسة لبدء العام الدراسي الجديد، بعد أن تأجلت عودتهم أسبوعاً عن 11 إدارة تعليمية بالمملكة بسبب التقويم الدراسي الجديد الذي أصدرته وزارة التعليم اخيراً.

و يتمتع طلاب الإدارات الأربع بإجازة أسبوع قبل الإجازة الرسمية لطلاب بقية المناطق في موسم الحج، و سيبدأون الإجازة بنهاية دوام يوم الثامن والعشرين من ذي القعدة للعام الحالي، فيما يتأخرون في بداية الإجازة الصيفية للعام القادم أسبوعاً واحداً إذ تبدأ إجازتهم بنهاية دوام يوم السابع عشر من شهر محرم للعام 1448هـ.

من جانب آخر حددت الوزارة حالات الغياب والاستئذان بعذر مقبول خلال العام الدراسي الجديد مع التأكيد على إحضار ما يثبت ذلك، وبينت في قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام أن الحالات هي: الإجازة المرضية (تقرير إجازة مرضية من منصة صحتي)، ومراجعة المستشفيات والمراكز الصحية (تقرير إجازة مرضية من منصة صحتي)، وحدوث الكوارث مثل حدوث الحريق وغيره (مشهد من الدفاع المدني)، ووفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الثالثة (شهادة الوفاة)، ومرافقة صحية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى (إشعار مرافقة)، ومرافقة صحية لأحد الأقارب إلى الدرجة الثالثة، ولإدارة المدرسة الصلاحية بتقدير العذر وقبوله أو رفضه (إشعار مرافقة)، ومراجعة الجهات الرسمية (إشعار مرافقة)، ومرافقة الأقارب من الدرجة الأولى للجهات الرسمية (إشعار مرافقة)، والمشاركات في المسابقات المحلية والدولية (مشهد مشاركة)، وظروف صحية أخرى تقوم إدارة المدرسة بتقييم حالات الطلبة ذوي الظروف الصحية والنفسية والأمراض المزمنة ودراسة إمكانية قبول أعذارهم عند تغيبهم عن المدرسة (تقرير طبي)، وما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل.