ناقش وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية الملف النووي الإيراني، مؤكداً أنه اتفق مع الوزراء الأوروبيين على منع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.ورجحت وسائل إعلام غربية اليوم (الأربعاء) أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية غداً (الخميس) عملية أعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن أربعة دبلوماسيين قولهم إنه من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، غداً (الخميس) عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها تأمل أن تعرض طهران التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوماً تقنعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.واجتمعت الدول الثلاث مع إيران أمس في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد في منتصف أكتوبر القدرة على إعادة فرض العقوبات على طهران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى العالمية.وذكر دبلوماسيون غربيون للوكالة أن محادثات أمس لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران، على الرغم من اعتقادهم بوجود مجال لمزيد من الدبلوماسية في الأسابيع القادمة، مبينين أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث قررت البدء في تفعيل ما يسمى «آلية الزناد» أو «آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة»، ربما اعتباراً من يوم غد، بسبب اتهامات بأن إيران تنتهك اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.