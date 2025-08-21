في 29 يوليو، تم الإعلان رسميًا عن قائمة فورتشن جلوبال 500 لعام 2025 على مستوى العالم. وقد قفزت مجموعة شيري القابضة إلى المركز 233 بعد أن تقدمت 152 مرتبة مقارنة بعام 2024، لتصبح أسرع شركات صناعة السيارات صعودًا خلال العام. وفي الوقت ذاته، تجاوزت صادرات شيري التراكمية من السيارات حاجز 5 ملايين مركبة، محافظة على موقعها كأكبر مُصدّر سيارات في الصين.

وباعتبارها العلامة الفاخرة للطاقة الجديدة من شيري والموجهة للأسواق العالمية، واصلت إكسيد تحقيق نمو ثابت في المبيعات خلال الشهر الماضي. ففي يوليو، حافظ طرازها RX PHEV على أداء قوي في الأسواق الأوروبية الرئيسية مثل بريطانيا، إسبانيا، وإيطاليا. في المملكة المتحدة، وصلت المبيعات إلى 291 وحدة، بزيادة 117% عن الشهر السابق. وفي إسبانيا، تصدّر الطراز فئته ببيع 599 وحدة، مما يعكس جاذبيته المتنامية. أما في إيطاليا، فقد بيع 147 وحدة ليصبح في طليعة سيارات الـSUV ضمن فئة D.

وفي الوقت نفسه، تسرّع إكسيد خطط توسعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيُطرح الطراز الفاخر الحاصل على إشادة أوروبية RX PHEV رسميًا في السوق السعودي هذا العام، ليعيد تعريف معايير التنقل الفاخر في المنطقة بفضل تقنياته المتطورة.

اختبار القيادة الأوروبي يثبت كفاءة التكنولوجيا الهجينة الجديدة

بصفته SUV مزود بتكنولوجيا هجينة عالمية من الجيل الجديد، يتميز RX PHEV بأكبر بطارية في فئته في أوروبا بسعة 34.46 كيلوواط/ساعة. ويوفر مدى كهربائيًا خالصًا يصل إلى 145 كم وفق معيار WLTP، وقد حقق 169 كم في اختبارات القيادة الواقعية.

وبفضل خزان الوقود بسعة 70 لترًا، يتجاوز المدى الكلي للسيارة 1,100 كم، في حين يبلغ معدل استهلاك الوقود 1.7 لتر/100 كم فقط. كما تتيح خاصية الشحن السريع DC بقدرة 65 كيلوواط إعادة شحن البطارية من 30% إلى 80% في غضون 25 دقيقة فقط، لتقضي تمامًا على قلق نفاد الشحن.

خمس نجوم في اختبارات E-NCAP لأمان متكامل في كل رحلة

على صعيد السلامة، يضع RX PHEV معايير جديدة في فئته بفضل نتائجه المميزة في اختبارات الأداء الواقعية. فقد حصل على تصنيف خمس نجوم في اختبارات E-NCAP للسلامة، مع تحقيق:

90% لحماية الركاب البالغين .

85% لحماية الأطفال .

81% لحماية مستخدمي الطرق المعرضين للخطر .

80 % لأنظمة المساعدة على السلامة.

Audi Q5

RX PHEV

بل إن أداءه في حماية البالغين والمشاة، إضافة إلى أنظمة المساعدة للسائق، قد تفوّق على طرازات فاخرة مثل. من اختبارات الأداء الطويلة عبر تسع دول أوروبية، إلى اعتماد تصنيف الخمس نجوم، وصولًا إلى التحقق من كفاءته في فعاليات عالمية، أثبتجدارته في الأسواق وبيئات الاستخدام الواقعية.

وفي المرحلة المقبلة، ستتعاون إكسيد مع أبرز وسائل الإعلام السعودية لإطلاق جلسة تصوير مميزة في المعلم السياحي المعروف «حافة العالم» في الرياض، لالتقاط التناسق الفريد بين السيارة والطبيعة الخلابة للمملكة. كما ستنظم العلامة تجارب قيادة للإعلاميين تشمل مجموعة سياراتها الكهربائية الجديدة، إلى جانب فعاليات حماسية على الحلبات لإبراز ديناميكية الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، ستصل قريبًا إلى السوق السعودية النسخة المرتقبة من RX، إلى جانب الروبوت AiMOGA المدعوم بتقنيات إكسيد المتقدمة، مما يوسع من خيارات التنقل الفاخر والخدمات المميزة المتاحة للمستهلكين المحليين