أغلقت أمانة محافظة جدة شاطئ اللؤلؤ الواقع في أبحر الشمالية لمدة أسبوعين، بدءاً من اليوم؛ لتنفيذ أعمال تطوير شاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتعزيز سلامة مرتاديه.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الأمانة المستمرة لتطوير المرافق الشاطئية وتهيئة شواطئ السباحة في المدينة، لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للأهالي والزوار. وخصّصت الأمانة شواطئ متعددة للسباحة، معززة بالتجهيزات اللازمة، تشمل المظلات والكراسي، إضافة إلى تزويدها بمنقذين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.

ويُعد شاطئ اللؤلؤ من أهم الشواطئ التي حظيت باهتمام الأمانة، وطُّور سابقاً بإنشاء مواقف للسيارات وتوفير كراسي إنقاذ وقوارب متخصصة، إلى جانب تعيين فريق من المراقبين والمنقذين الذين يحضرون بشكل دائم من شروق الشمس حتى غروبها؛ لضمان سلامة الجميع.