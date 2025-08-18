حققت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقماً قياسياً في تنفيذ البرامج التوعوية والإرشادية خلال عام 1446، إذ بلغ إجمالي المناشط المنفذة 2,905,284 منشطاً متنوعاً، شملت كلمات توجيهية، ودروساً علمية، ومحاضرات شرعية، وندوات فكرية، ودورات تدريبية، إلى جانب برامج متخصصة لتعزيز الهوية الإسلامية وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وبحسب الإحصائية السنوية للوزارة، بلغ عدد الكلمات التوعوية والإرشادية 524,007 كلمات، فيما بلغ عدد الدروس العلمية 85,001 درس، تناولت مواضيع في التفسير والحديث والفقه والعقيدة، إضافة إلى 77,745 محاضرة عامة استهدفت مختلف فئات المجتمع. كما تم تنفيذ 4065 دورة علمية، و1329 ندوة بمشاركة نخبة من العلماء، إضافة إلى بث 183,291 رسالة ومقطعاً توعوياً عبر الوسائل التقنية ووسائل التواصل الحديثة.

وفي جانب البرامج النوعية، شهد العام تنفيذ 35,995 نشاطاً في مجال العقيدة الصحيحة، و37,751 نشاطاً لتعزيز الأمن الفكري، و27,683 نشاطاً حول الآداب والسلوك، إضافة إلى 2937 لقاءً توعوياً، و9780 جولة ميدانية، و10,182 زيارة للدوائر الحكومية والقطاعات الرسمية، استُهدف من خلالها منسوبوها بالمحاضرات الإرشادية واللقاءات الهادفة لرفع الوعي الديني والفكري.

وشملت جهود الوزارة توزيع 842,601 نسخة من المصحف الشريف، و780,618 نسخة من الكتب والمطويات العلمية، و273,782 إصداراً صوتياً رقمياً عبر التطبيقات والمنصات الحديثة. كما تم تنفيذ 6095 نشاطاً ضمن برنامج «نماء وانتماء» الموجه لفئة الشباب، وتنظيم 2422 مسابقة توعوية وإرشادية في مختلف مناطق المملكة، تناولت مواضيع حفظ المتون العلمية والشريعة وترسيخ المعارف الدينية والفكرية الأصيلة.

وتأتي هذه الإنجازات استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في نشر قيم الإسلام السمحة، وبمتابعة واهتمام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يولي البرامج التوعوية والإرشادية عناية فائقة، ويحرص على تطوير آلياتها وأساليبها بما يتوافق مع متغيرات العصر، ويواكب تطلعات المملكة في تعزيز رسالة الوسطية والاعتدال.