في أحدث إطلالة لها عبر «إنستغرام»، ظهرت الإعلامية السعودية لجين عمران بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت قميصًا أبيض مزخرفًا بخطوط أفقية باللونين البيج والبني، مع بنطلون واسع مقلم بنفس الألوان، ما أضفى لمسة من الأناقة والانتعاش على إطلالتها.

لإكمال الإطلالة، اعتمدت لجين قبعة من الرافيا ذات حواف واسعة، ما أضاف لمسة من الجاذبية والأنوثة، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة باللون البيج وحذاء بكعب عالٍ باللون البيج أيضًا، ما أضفى توازنًا وتكاملًا على المظهر العام.

هذه الإطلالة تعكس ذوق لجين الرفيع في تنسيق الأزياء، حيث نجحت في دمج الألوان الهادئة مع الخطوط الأفقية، ما منحها إطلالة عصرية ومريحة في الوقت ذاته.