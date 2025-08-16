في خطوة رائدة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة البيئية، كشف تقرير الاستدامة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية 2025، عن مشروع بيت زراعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في شمال غرب المملكة ضمن نطاق مشروع نيوم. يهدف المشروع إلى مواجهة تحديات إنتاج الغذاء في البيئات الجافة وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، عبر تبني ممارسات زراعية متطورة تعتمد على البيانات والتقنيات الذكية.

ويمتد البيت الزراعي على مساحة 4 هكتارات، ويتوقع أن يصل إنتاجه السنوي عند اكتمال التشغيل إلى 4000 طن من الفواكه والخضروات، مع قدرة تشغيلية مرنة تحافظ على أعلى مستويات الكفاءة. ويستند المشروع إلى نماذج تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل تقنيات التنظيف، والتبريد، والتحكم في الإشعاع، لضمان بيئة إنتاجية مثالية على مدار العام.

وتشير بيانات التقرير إلى أن المشروع حقق قفزة نوعية في ترشيد استهلاك المياه، إذ انخفض معدل الاستهلاك من 60 لتراً لكل كيلوغرام من الطماطم في الزراعة المكشوفة إلى 15 لتراً فقط، ما يعكس أثراً مباشراً على استدامة الموارد المائية في المنطقة. كما يسهم في إنتاج نحو 2000 طن متري سنوياً من الفواكه والخضروات، مما يعزز وفرة المنتجات الطازجة محلياً ويقلل الاعتماد على الواردات.

ويتماشى هذا المشروع مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما في محاور الاستهلاك والإنتاج المسؤول، والعمل المناخي، ليشكل نموذجاً يحتذى به في دمج الابتكار التكنولوجي مع الزراعة الحديثة، ويعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن الغذائي عبر حلول مبتكرة ومستدامة.