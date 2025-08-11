كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء اللائحة الفنية المرتقبة لنقل مبيدات آفات الصحة العامة، مشددة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بها.

وأشارت إلى أنه يجب أن تكون وسيلة النقل مناسبة لغرض النقل ومجهزة بشكل مناسب لمنع أي ظروف قد تؤثر على جودة ومأمونية هذه المنتجات، وأن تتوفر في وسيلة النقل التقنيات الحديثة، مثل جهاز تحديد المواقع (GPS) ومفتاح إيقاف محرك المركبة مباشرة.

ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تأثر جودة وسلامة المنتجات أثناء النقل. مضيفة يجب عدم استخدام وسائل النقل والحاويات غير الصالحة للاستخدام. ويجب توفر إجراءات عمل لتشغيل وصيانة المركبات والحاويات المستخدمة في عملية النقل والتوزيع والمنتجات المرفوضة أو المستدعاة أو المسترجعة أثناء النقل.

كما يجب عدم تحميل المركبة بما يتجاوز طاقتها القصوى. والتأكد من وجود كل الملصقات والعلامات التحذيرية واللوحات اللازمة للمركبة والشحنة التي يتم نقلها. وعلى الناقل الامتناع عن نقل حمولة المبيدات في حال ملاحظته أي مخالفة لمتطلبات اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة بريّاً.

كذلك على الناقل التأكد من وجود شهادة تسجيل سارية لمنتجات مبيدات آفات الصحة العامة صادرة من هيئة الغذاء والدواء. وعلى المنشأة تدريب العاملين المشاركين في نقل المبيدات وفقاً لأحكام اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة بريّاً. ويشتمل التدريب على حماية البيئة خلال عملية النقل. قالت: إن الإجراءات الواجب اتباعها بعد وقوع حادثة أثناء نقل المبيدات (الإسعافات الأولية، سلامة الطرق، المعرفة الأساسية حول استخدام معدات الوقاية، التعليمات المكتوبة).

وبشأن تعليمات القيادة الواجب اتباعها، أوضحت ضرورة الفحص اليومي للمركبات. كما يجب أن تكون وسائل النقل والحاويات نظيفة وجافة وخالية من النفايات المتراكمة. ويجب توفر أجهزة لتسجيل درجات الحرارة والرطوبة في وسائل نقل مبيدات آفات الصحة العامة بشكل دوري.

عدم نقل أي منتجات أخرى غير منتجات مبيدات آفات الصحة العامة مثل (غذاء، دواء، أعلاف، أخرى...) في وسيلة النقل نفسها. والتأكد من فحص معدات النقل قبل عملية التحميل واستبعاد الطبليات التالفة والخشنة، كما يراعى أن تكون طبليات التحميل خشبية وخالية من أية مسامير أو أجزاء ناتئة، ويتم فحصها بشكل دوري للتأكد من سلامة وسيلة النقل.

وأضافت يجب أن تتوفر جميع المستندات الدالة على الشراء والجهة المنقولة إليها مبيدات آفات الصحة العامة وصور من شهادات التحليل الصادرة من المختبرات المعنية. كما يجب أن يتم توزيع العبوات داخل وسيلة النقل بحيث لا يتم وضع براميل العبوات فوق الصناديق المصنوعة من الفايبر أو العبوات ذات الوزن الخفيف خوفاً من حدوث عطب أو ضرر بها.

وأن تحتوي وسائل النقل على وسائل سلامة مثل: طفاية حريق وملابس واقية وأدوات إسعافات أولية. وعلى المنشأة حفظ السجلات ونماذج البيانات المتعلقة بعمليات النقل لمدة خمس سنوات حول حجم وكميات وأنواع المبيدات التي تم نقلها.

والالتزام بتصنيف عمليات نقل البضائع الخطرة وفقاً لمكوناتها وذلك تماشياً مع اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة بريّاً، وتصنيفها وفقاً للنظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية (GHS).

ويجب اتباع الإجراءات في حال وقوع حادثة أو في حالة الطوارئ أثناء نقل مبيدات آفات الصحة العامة: استخدام فرامل كبح المركبة وأوقف تشغيل المحرك وافصل البطارية من خلال المفتاح الرئيس إن وجد. ابتعد عن مصادر الاشتعال (لا تدخن ولا تشغل الأجهزة الكهربائية). واتصل بخدمات الطوارئ المختصة.