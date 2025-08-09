عثرت جهات البحث على أجزاء من بدلة غوص داخل البحر يرجع أنها تعود للغواص «وسام الزهراني» وقد تمزق أجزاء منها، وذلك مع استمرار بحث فرق حرس الحدود والغواصين المتطوعين لليوم السابع على التوالي عن وسام، الذي غرق قبالة شاطئ أبحر.وكانت فرق حرس الحدود تلقت بلاغاً عن فقدان غواصين داخل البحر في منطقة أبحر، وفقد التواصل معهما أو مشاهدتهما على الرغم من أنهما من الغواصين المحترفين، وباشرت فرق البحث والإنقاذ الموقع لتعثر بمشاركة المتطوعين على جثمان الغواص فهد عرفات فيما تتواصل عمليات البحث عن الغواص وسام منصور الزهراني.وشهدت عمليات البحث عن الغواص المفقود مشاركة مروحيات القوات البحرية لتمشيط البحر.وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام 3 أصدقاء بالنزول للبحر في شاطئ منتجع شمال جدة، وبعد عودتهم لليابسة غادر أحدهم؛ لارتباطه بعمله، فيما عاد الزهراني وعرفات للغوص، ومع حلول المساء فُقد الاتصال معهما لتنطلق عمليات البحث التي انتهت بالعثور على جثمان فهد عرفات على الشاطئ، بينما لا يزال مصير وسام مجهولاً حتى لحظة إعداد التقرير.وكشف براء العمودي ابن خال الغواص وسام الزهراني أن وسام من الغواصين المحترفين، ويتمتع بخبرة كبيرة في الغوص، ومدرب محترف، وأب لثلاثة أبناء، ونزل مع زميليه مساء يوم الأحد للغوص عن طريق أحد المنتجعات في أبحر شمال جدة، وفُقد الاتصال بهما بشكل مفاجئ في المساء، ما أثار القلق وبدأت على الفور عمليات البحث عنهما، مشيراً إلى العثور على أجزاء من بدلة غوص وسام في عمليات البحث الأخيرة.وكشف خبراء في عمليات البحث والإنقاذ آليه عمليات البحث عن الغرقى في البحر، إذ يتم تقسيم المنطقة لمربعات كل منها تبلغ مساحته ميلاً بحريّاً واحداً، ويتم البحث باستخدام الزوارق والغواصين والطيران، ومن ثم تبدأ العمليات الحسابية بحساب سرعة الرياح والتيارات الهوائية في الماء وتحديد المكان المحتمل لوجود الغريق فيه، ويتم توجيه فرقة للبحث في كل النقاط المحتملة، وفق عملية بحث منسقة من قبل مختصين.وتختلف مدة البحث في حالات الغرق حسب عوامل عدة، منها عمق المياه وظروفها، ودرجة حرارة الماء، ووجود تيارات مائية، ومهارات الغواصين، وغيرها. ويمكن أن تستغرق عملية البحث عن غريق ساعات أو أياماً عدة، وقد تمتد أحياناً إلى أسابيع، خوصاً في الحالات التي يصعب فيها تحديد موقع الغرق أو في حال وجود عوائق طبيعية أو تضاريس معقدة.