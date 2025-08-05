يعود النجم السوري مكسيم خليل إلى الشاشة الصغيرة في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل درامي جديد يحمل عنوان «مطبخ المدينة»، وهو عمل اجتماعي تدور أحداثه في بيئة معاصرة تخلط بين التوتر الإنساني والنكهة الفنية. المسلسل من إنتاج مشترك بين شركتين عربيتين، ويُصوّر حاليًا في العاصمة بيروت، حيث يؤدي خليل دور طاهٍ شهير يجد نفسه محاصرًا بين تعقيدات ماضيه وأطماع المحيطين به في مطبخ راقٍ يتحوّل إلى ساحة صراع إنساني مكثف. ويُتوقع أن يُعرض المسلسل على عدد من المنصات العربية خلال رمضان القادم، مع مشاركة نخبة من نجوم سورية ولبنان. ويُعد العمل عودة قوية للفنان الذي غاب عن الدراما الرمضانية منذ ثلاث سنوات، وسبق له أن حظي بإشادة واسعة عن أدواره المعقدة والعميقة. * يُعرض في رمضان 2026 * دراما اجتماعية معاصرة * صُوّر بين بيروت ودمشق