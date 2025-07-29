ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير القبض على مقيمين من الجنسية السودانية بمحافظة الفرشة، لتورطهما في ترويج 16 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، قبل إحالتهما إلى جهة الاختصاص.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو 999 في بقية المناطق، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو البريد الإلكتروني: [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة.