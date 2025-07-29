ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولتهم تهريب 73,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي إلى داخل المملكة.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات إلى الجهة المختصة. وأكدت أن تهريب الأدوية الخاضعة للتنظيم الطبي يُعد مخالفة جسيمة تهدد الصحة العامة وتستوجب الملاحقة القانونية.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات أو الأدوية المقيدة عبر الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية أو الرقمين 999 و994 في بقية المناطق، أو عبر الرقم الموحد 995 التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أو البريد الإلكتروني [email protected]. وأكدت الجهات المعنية أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.