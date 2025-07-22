أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية في وزارة الحرس الوطني، عن موعد فتح باب التسجيل لحملة الشهادة الجامعية، للالتحاق ببرنامج التأهيل العسكري للضباط للعام الدراسي 1447هـ.

وأوضحت اللجنة أن فترة التسجيل ستبدأ من يوم الأحد 2 / 2 / 1447هـ (الموافق 27 يوليو 2025م) الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى يوم الخميس 6 / 2 / 1447هـ (الموافق 31 يوليو 2025م) الساعة العاشرة صباحاً.

ودعت اللجنة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على الشروط والتعليمات عبر زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، مشددة على ضرورة تعبئة البيانات بدقة.

وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: http://kkmar.gov.sa