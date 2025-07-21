في خطوة أثارت استياء العديد من مستخدمي الحواسيب، تستعد شركة ميتا للتخلي عن التطبيق الأصلي لتطبيق واتساب على نظام ويندوز لصالح نسخة تعتمد على الويب المدمج، وهو ما يُعد تراجعاً في تجربة الاستخدام على المنصة.

التغيير الذي ظهر في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp for Windows يشير إلى تحول واضح في استراتيجية ميتا؛ إذ أوضحت الشركة أنها "حدّثت شكل وعمل النسخة التجريبية من واتساب، في حين تبين لاحقاً أن التطبيق الجديد ما هو إلا واجهة ويب مدمجة باستخدام تقنية WebView2 من مايكروسوفت.

هذا التحول يعني أن واتساب سيتوقف عن كونه تطبيقاً أصلياً يعمل بسلاسة داخل ويندوز، وسيصبح نسخة ويب مُغلّفة، تؤثر سلباً على الأداء، واستهلاك الذاكرة، وتجربة المستخدم. ورغم أن التصميم الجديد يقدم قنوات واتساب، وتحسينات في الحالة والمجتمعات، إلا أن واجهة الإعدادات أصبحت أكثر بساطة، وربما أكثر فقراً من حيث الإمكانات. هذا التحول إلى إصدار ويب يبدو مدفوعاً بالرغبة في تبسيط قاعدة الكود وتوحيدها، حيث تسمح تقنية WebView2 لميتا بدمج نسخة واتساب ويب بسهولة ضمن تطبيق سطح المكتب، دون الحاجة لتطوير إصدار خاص بويندوز من الصفر. لكن المفارقة أن واتساب سبق أن أعلن أن التطبيقات الأصلية لكل من ويندوز وماك تقدم أداءً أفضل وموثوقية أعلى وميزات إنتاجية محسّنة.

يذكر أن واتساب أطلق تطبيقه الأصلي على ويندوز منذ سنوات، ما مكّن المستخدمين من تشغيله دون الحاجة للمزامنة المستمرة مع الهاتف، ووفّر بديلاً فعالاً لتجربة المتصفح. لكن يبدو أن تلك الحقبة شارفت على نهايتها.