أسدلت محكمة جنح التمييز في الكويت الستار على واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة، وقضت بحبس رئيس المطبعة السرية في وزارة التربية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس معلمة وموظفة 6 أشهر مع تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.

ووفقاً لوقائع القضية حسب ما نشرته «القبس»، أُدين رئيس المطبعة السرية، بصفته موظفًا عامًا، بتسريب اختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، وهي اختبارات تُعد من المعلومات السرية التي تقتضي التعليمات واللوائح المحافظة على سريتها.

وتبين أن المتهم قام بتصوير نماذج من الاختبارات التالفة التي كان من المفترض إتلافها في محرقة المطبعة، وقدمها للمتهمتين الثانية والثالثة، بهدف تحقيق مصلحة خاصة لهما، ما ألحق ضررًا بمصالح وزارة التربية وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وفق ما ورد في التحقيقات.