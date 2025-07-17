كشفت الهيئة السعودية للمياه، دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وأشارت إلى أنه في حال انقطاع الخدمة لمدة تزيد على 48 ساعة بسبب خلل يعود لمقدم الخدمة، فيحق للمستهلك المتأثر بالانقطاع طلب صهريج مجاني بسعة 12 طناً، ويتم توصيله خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة من طلبه.وبحسب «مسودة الدليل» - اطلعت عليها «عكاظ» - يحظر على مقدم الخدمة التمييز بين المستهلكين في تقديم خدماته أو عروضه أو ممارسة صلاحياته أو حقوقه، ويلتزم مقدم الخدمة بإتاحة المعلومات الكافية للعموم عن الخدمة ومعايير تقديمها والتعريفة والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها للمستهلكين وحقوقهم والتزاماتهم وأي معلومات أخرى تحددها الهيئة وأية تحديثات تطرأ عليها. وأشارت المسودة إلى أنه يحظر على المستهلك أن يسمح للغير بالاستفادة من توصيلته، أو إعطاء الماء للغير بالمجان أو بمقابل مالي، ويعد مسؤولًا أمام الهيئة ومقدم الخدمة عن أية أضرار أو مخالفات بالعداد أو الحساب ولو كان العقار مشاعاً.​ ويحظر على مقدم الخدمة إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للعقارات السكنية، التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية معتبرة، ويلتزم بإصدار الفواتير على المستهلك بشكل شهري، على أن يكون تاريخ استحقاق الفاتورة والمطالبة بها من قبل مقدم الخدمة يوم الـ28 من كل شهر ميلادي.ويلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه عن أي مستهلك بسبب تجاوز الرصيد المستحق غير المسدد 1,000 ريال أو عدم سداد ثلاث فواتير متتالية، على أن يتم مراعاة حساب مدة الإنذار لعدم السداد من تاريخ استحقاق سداد الفاتورة، وتمتد لمدة 15 يوماً، وتتخلل المدة رسالتا تذكير (رسالة إشعار بعدم السداد ورسالة إنذار بالإيقاف)، وبعد انتهاء المدة يتم إرسال إبلاغ مسبب بالإيقاف للمستهلك بعد إيقاف الخدمة، ويلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه خلال 5 أيام بعد انتهاء مدة الإنذار، وفي حال إيقاف الخدمة بوضع ملصق بإيقاف الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، موضح بها قفل العداد ورقم العداد وملصق إيقاف الخدمة، وفي حال فصل الخدمة يتم إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه أو طبة. أما في حال عدم التزام مقدم الخدمة بالإجراءات فلا يحق له الرجوع على المستفيد بما يزيد عن استهلاك 12 شهراً، وبما لا يزيد على متوسط الاستهلاك قبل الارتفاع - في حال وجود ارتفاع​.ويحق لمقدم الخدمة قفل التوصيلة بطبة أو إزالتها في حال التعدي على العداد بإعادة الخدمة بطريقة غير نظامية لمرتين متتالية أو ثلاث مرات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة، شريطة ضبط مخالفة التعدي على العداد بعد قفله.وحددت الهيئة الأوقات والحالات التي يحظر فيها إيقاف خدمة المياه لعدم السداد وهي شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني، عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني ويوم التأسيس، موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الأول حتى يوم 20 من شهر ذي الحجة من كل عام هجري لجميع فئات الاستهلاك، إذا كان هناك شكوى رسمية قائمة ذات علاقة بالفاتورة، ولم يتم الفصل فيها و الحالات الطارئة التي يتم تحديدها من الهيئة ويبلغ بها مقدم الخدمة ويلتزم مقدم الخدمة بإعادة خدمة المياه خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت السداد، ويتحمل المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة ويُضاف مبلغ 100 ريال إلى الفاتورة بعد كل عملية إعادة للخدمة بعد فصلها بسبب عدم سداد المستهلك للفواتير أو عدم تحديث بياناته أو في حال طلب العميل إعادة الخدمة بعد طلبه لإيقاف الخدمة مؤقتاً.