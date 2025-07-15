تعرضت الحلقة الأولى من بودكاست الفيديو The Information لانتكاسة خطيرة هذا الأسبوع بعد إيقاف مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، لأن مقدمي البودكاست لم يتمكنوا من تشغيل صوت الشخص الذي أجريت معه المقابلة.

وأطلقت The Information، التي تنشر بشكل روتيني تقارير متعلقة بصناعة التكنولوجيا، برنامج TITV هذا الأسبوع -وهو برنامج فيديو مباشر برعاية أمازون، والذي تصفه المنصة بأنه «الأول في أخبار وتحليلات التكنولوجيا من الأشخاص الذين يكسرون ويشكلون القصة». وكان من أبرز أحداث الحلقة الأولى من برنامج TITV مقابلة مُجدولة بين زوكربيرج ورئيسة تحرير برنامج «ذا إنفورميشن»، جيسيكا ليسين. لكن، عندما ظهر زوكربيرج في المقابلة، انقطع الصوت. لقد كان من الممكن رؤية زوكربيرج وليسين وهما يبتسمان ويتحدثان، لكن لم تصل كلمة واحدة إلى آذان المستمعين. في النهاية، وبعد دقيقتين أو ثلاث دقائق مُحرجة، اضطر مُقدم البودكاست، أكاش باسريشا، إلى التدخل. قال باسريشا: «لا أعتقد أن الصوت متوفر، وسنُنهي البرنامج عند هذه النقطة».

لا شك أنها بداية مؤسفة وغير رسمية للبرنامج، الذي كان يُعدّ بمثابة ردّ «ذا إنفورميشن» على برنامج الأخبار التقنية اليومي المؤثر «تي بي بي إن». وبالنظر إلى أن الاشتراك في «ذا إنفورميشن» تبلغ قيمته 40 دولاراً شهرياً، فمن المعتقد أنهم قادرون على تحمل تكلفة بعض الدعم الفني.

مع ذلك، ما كان زوكربيرج ليقدمه في الحوار أمرٌ مشكوكٌ فيه، فمعظم المقابلات التي شارك فيها ليست شيقةً بشكلٍ خاص، باستثناء بعض المواقف المضحكة غير المقصودة. ففي مقابلةٍ العام الماضي، قدّم لمحةً من الطرافة عندما روى حكايةً عن تحطيمه لحلم ابنته بأن تصبح تايلور سويفت التالية. وهو معروفٌ أيضاً بمقابلةٍ قديمةٍ جداً، تجلّت في معظمها وهو يتصبب عرقاً بغزارة.

ومن المنطقي أن يظهر زوكربيرج علناً الآن، فشركة ميتا كانت منشغلة جداً أخيراً. تُكثّف عملياتها في مجال الذكاء الاصطناعي سعياً منها لمنافسة كبرى الشركات في هذا المجال. بالإضافة إلى إطلاق «مختبر ذكاء خارق» جديد مُخصّص لتطوير طموحات الشركة في مجال الأتمتة، وأعلن زوكربيرج أخيراً عن خطط لبناء عدة مراكز بيانات بقدرة جيجاواط، والتي ستُشغّل المختبر. ويبدو أيضاً أن الشركة تُفكّر في تغيير نهجها والسعي إلى برامج مغلقة المصدر، بدلاً من برامج LLama مفتوحة المصدر.