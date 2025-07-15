أعلن رئيس نظام أندرويد في جوجل خطة الشركة لدمج نظام التشغيل الخاص بها مع ChromeOS، وهو البرنامج الذي يعمل حاليًا عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة Chromebook من جوجل.

وقال رئيس نظام أندرويد في جوجل سمير سامات: «سندمج نظامي Chrome OS وأندرويد في منصة واحدة». وأضاف المسؤول عن تطبيق أندرويد على الهواتف المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء، وXR، والتلفزيون، والسيارات، أنه مهتم بكيفية استخدام الناس لأجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه قد يضيف مجالًا جديدًا إلى رصيده. ويُعد هذا التعليق أقرب ما يكون إلى تأكيد رسمي لتغييرٍ دارت حوله شائعاتٌ منذ أشهر. ففي نوفمبر 2024، أفادت مجلة Android Authority أن جوجل تُحوّل نظام ChromeOS إلى نظام أندرويد، بهدف منافسة أجهزة iPad. وربما تكون هذه العملية قد بدأت بالفعل، حيث أعلنت جوجل نفسها في يونيو الماضي أن نظام ChromeOS سيُطوَّر الآن على أجزاء كبيرة من حزمة أندرويد. أجهزة Chromebook قادرةٌ بالفعل على تشغيل العديد من تطبيقات أندرويد.

في هذه الأثناء، يقترب نظام التشغيل Android قليلاً من ChromeOS مع ميزات جديدة بما في ذلك وضع سطح المكتب، ونوافذ قابلة لتغيير الحجم، ودعم محسّن للشاشات الخارجية. ويبدو أن دمج جوجل لنظامي التشغيل تحت سقف واحد منطقيًا للغاية نظريًا، مما يسمح لها بتسريع تطوير الميزات والعمل على تحسين وظائف الأجهزة اللوحية، حيث يتخلف نظاما التشغيل الحاليان عن نظام iPadOS من Apple. ولكن هذا صحيح منذ فترة - فقد تم إعلان دمج المنصتين قبل عشر سنوات في عام 2015، وقال مختصون إنه «من المنطقي تمامًا دمجهما» قبل ذلك بعامين. هذا التغيير كان متوقعًا منذ فترة طويلة، ولكن هذا يعني أنه قد يستغرق وقتًا طويلاً.