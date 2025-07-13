شهدت منطقة العطارين بوسط الإسكندرية (ثاني أكبر مدن مصر بعد القاهرة)، صباح اليوم (الأحد)، انهيار عقار سكني مكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، إضافة إلى جزء من الدور الخامس، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن محافظة الإسكندرية.

وهرعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادثة بشارع الخديوي، ناصية شارع صلاح الدين، بنطاق حي وسط، لبدء عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقود يُعتقد أنه شخص مسن محاصر تحت الركام.

انتقل محافظ الإسكندرية اللواء أحمد خالد، على الفور إلى موقع الانهيار، برفقة قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وقوات الحماية المدنية، ورئيس حي وسط، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

وتمّت الاستعانة بمعدات ثقيلة، بما في ذلك لودر، لتسريع عمليات رفع الأنقاض وتسهيل البحث عن المفقودين، كما تم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم، وتتابع السلطات حالتهم الصحية عن كثب.

وأوضحت محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي، أن العقار يقع على مساحة تقدر بحوالى 300 متر مربع، ويضم 6 وحدات سكنية إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية في الدور الأرضي.

وكشف رئيس حي وسط أن العقار كان قد صدر بشأنه قرار هدم رقم 103 لسنة 1993، يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس، مع ترميم باقي العقار، إلا أن تنفيذ القرار لم يكتمل.

وأكد المحافظ استمرار عمليات رفع الأنقاض حتى الانتهاء منها بالكامل، مع تقديم الدعم الطبي والإنساني للمتضررين، كما وجه بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة ملف العقار، بهدف التحقيق في أسباب الانهيار وتقييم سلامة المباني المجاورة، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

ووفقًا لمصادر رسمية من محافظة الإسكندرية، تم إخلاء المنطقة المحيطة بالعقار المنهار كإجراء احترازي، مع تخصيص فرق طبية وإغاثية لدعم الأسر المتضررة.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال وجود خلل هيكلي في المبنى، خصوصًا مع وجود قرار هدم سابق، مما يستدعي مراجعة شاملة للوائح البناء والصيانة في المنطقة.

وأثارت الحادثة مخاوف المواطنين في منطقة العطارين، التي تُعد من أكثر المناطق ازدحامًا بالإسكندرية، إذ تضم العديد من المباني القديمة التي تحتاج إلى صيانة دورية، وطالب سكان المنطقة السلطات بتشديد الرقابة على العقارات القديمة وتنفيذ قرارات الهدم والترميم بشكل عاجل لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث.