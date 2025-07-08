تواصل بلدية مدينة الظهران تنفيذ خططها الدورية لصيانة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار في الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وذلك ضمن برامج أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري التي تُشرف عليها وزارة البلديات والإسكان، بهدف الارتقاء بالمظهر العام وتحسين جودة الحياة في المدينة.

وأوضح رئيس بلدية الظهران المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني بأن أعمال الصيانة تشمل حزمة من المهام الميدانية، أبرزها قص الحشائش والمسطحات الخضراء بشكل منتظم للحفاظ على توازن نموها ومنع انتشار الآفات، وتقليم الأشجار وفق أساليب علمية تضمن نموها السليم وتحافظ على مظهرها الجمالي، إلى جانب إزالة الأشجار التالفة أو الميتة واستبدالها بأخرى مناسبة لطبيعة البيئة المحلية.

وأضاف القحطاني أن فرق البلدية تعمل كذلك على فحص أنظمة الري وصيانتها لضمان كفاءة توزيع المياه، بالإضافة إلى تنظيف الحدائق من الأوراق المتساقطة ومخلفات التقليم بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة لمرتادي الحدائق.

وأكد أن هذه الجهود لا تقتصر على تحسين المشهد الجمالي فحسب، بل تهدف أيضاً إلى دعم الغطاء النباتي، وتعزيز جودة الهواء، والحد من التلوث البصري، فضلاً عن الإسهام في تحسين الصحة النفسية للسكان وتوفير بيئة مستدامة وآمنة للأطفال والعائلات.

واختتم المهندس القحطاني دعوته لسكان مدينة الظهران بالتعاون في الحفاظ على نظافة الحدائق، وعدم العبث بالمرافق العامة أو الإضرار بالأشجار، مشدداً على أن مشاركة المجتمع تمثل ركيزة أساسية لنجاح مشاريع التشجير والصيانة المستدامة في المدينة.