أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن، المهندس علي الدمنهوري، عبر حسابه الرسمي في منصتي إكس ولينكد إن، عن تحقيق نمو استثنائي في عدد المستخدمين النشطين شهرياً لخدمات التجارة السريعة، مسجلة زيادة بلغت 68% على أساس سنوي؛ هذا النمو الكبير لا يعكس فقط تزايد الإقبال على خدمات الشركة وتطور تجربتها التقنية والتشغيلية، بل يعزز أيضاً مكانتها الريادية في قطاع التجارة السريعة وتوصيل الطلبات بالمملكة؛ وفي ظل هذه الزيادة تواصل هنقرستيشن تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات مستخدميها في المملكة، وتلائم احتياجاتهم في عصر التسوق الرقمي السريع، خاصة في مجال طلب الطعام عبر التطبيقات، الذي يشهد تحولاً نحو تفضيل السرعة والمرونة في عمليات الشراء. وأكد أن «هذا النمو لا يعد انعكاساً لثقة العملاء في خدماتنا فحسب، بل هو أيضاً شهادة على النجاح المستمر في تقديم حلول تسوق مرنة وسهلة».

وأضاف «لقد استطاعت هنقرستيشن أن تواكب الطلب المتزايد على التجارة السريعة من خلال تحسين جودة خدماتها وتوسيع نطاق خيارات التسوق، كما نواصل تطوير تقنياتنا لضمان تلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة على الدوام».

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن خدمة «الاستلام من الفرع» (Pickup) شهدت نجاحاً غير مسبوق، حيث استخدمها أكثر من 50% من المستخدمين النشطين شهرياً في فترة زمنية قصيرة؛ ويؤكد هذا النجاح قدرة هنقرستيشن على تلبية احتياجات عملائها بشكل مبتكر، إذ تتيح للمستخدمين الطلب من خلال التطبيق ثم التوجه إلى المطاعم لاستلام طلباتهم مباشرة، مما يوفر لهم تجربة أسرع وأكثر مرونة، وقد أصبحت هذه الخدمة خياراً مفضلاً للكثيرين الذين يفضلون استلام الطلب بأنفسهم عوضاً عن انتظار التوصيل.

تزامناً مع هذه الإنجازات المتواصلة، تكثف هنقرستيشن جهودها لتطوير وتحسين خدماتها، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بهدف بناء اقتصاد رقمي ومبتكر؛ تعكس هذه النتائج بجلاء تفوق هنقرستيشن في تقديم تجربة تسوق فريدة، ما يضعها في طليعة الشركات التي تشكل المستقبل الرقمي للقطاع اللوجستي والتجارة السريعة في المملكة. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل تمثل هذه النجاحات خطوة إستراتيجية مهمة نحو تحقيق أهداف الشركة وتعزيز ريادتها على مستوى المملكة.