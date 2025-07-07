أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، اليوم، عودة «هونر» شريكًا رسميًّا للهواتف الذكية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بعد تعاون ناجح في النسخة الافتتاحية للبطولة عام 2024، إذ ستستثمر شراكة «هونر» المتجددة تقنياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم منافسات الرياضات الإلكترونية على الهواتف المحمولة بأعلى المستويات.

وأعادت «هونر» في العام الماضي تعريف تجربة الألعاب على الهواتف المحمولة في «كأس العالم للرياضات الإلكترونية»، حيث كانت «HONOR 200 Series» هي السلسلة الرسمية للبطولة، واستفاد اللاعبون والمبدعون من أدائها المعزز بالذكاء الاصطناعي للمنافسات وإنشاء المحتوى الفوري، بينما اختبر الجمهور ابتكارات «هونر» مباشرة في صالاتها التفاعلية والمناطق المخصصة للعلامة التجارية.

وتقدم «هونر» خلال نسخة هذا العام، هاتف «HONOR Magic7 Pro» بصفته «الهاتف الذكي الرسمي» لألعاب «كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025»، ويقدم الجهاز المصمم خصيصًا للرياضات الإلكترونية، أداءً مميزًا بفضل منصة «سناب دراغون 8 إيليت موبايل»، ونظام التبريد فائق المساحة للحفاظ على ذروة الأداء، وتتميز شاشته المخصصة للألعاب بمعدل تحديث ديناميكي قابل للتكيف (1-120 هرتز) وميزات راحة العين المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجلسات اللعب الطويلة.

وتتضمن مجموعة ألعاب الذكاء الاصطناعي أول تقنية عرض للذكاء الاصطناعي تنتج الصور بسرعة فائقة، مما يسمح بعرضها في نفس لحظة التفاعل معها على الكمبيوتر الشخصي، مع إمكانية اللعب بإطار كامل تقريبًا، إضافة إلى ذلك، يعزز الجهاز مكبر صوت ستريو بتجويف صوتي فائق الاتساع، مما يوفر صوتًا قويًّا وواضحًا لتجربة صوتية أغنى، وبفضل المتانة الحاصلة على تصنيف IP68 وIP69، ودرع «هونر نانو كريستال»، يوفر «HONOR Magic7 Pro» مرونة فائقة في ساحة المعركة.

وتعليقًا على الشراكة المتجددة، قال الدكتور راي جو (الرئيس التنفيذي للتسويق لمجموعة هونر ديفايس المحدودة): «يسرّ هونر التعاون مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وتوفير الهاتف الذكي الرسمي لمسابقاتها». وأضاف: «بصفتها علامة تجارية ملتزمة بخدمة عملائها، تسعى «هونر» جاهدةً لتقديم منتجات توفر تجربة فائقة وأداءً محسّنًا، لا سيما لعشاق الألعاب، تمكّن تقنيتنا اللاعبين من تجاوز حدود قدراتهم وتحقيق آفاق جديدة في مسيرتهم في عالم الألعاب، ونتطلع إلى رؤية هواتف «هونر» الذكية تمكّن أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية في العالم في سعيهم لتحقيق إنجازات عالمية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، نحن متحمسون لاستمرار نجاح شراكتنا المستدامة».

من جانبه، قال مايك ماكيب (الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية): «تُعدّ الرياضات الإلكترونية على الأجهزة المحمولة من أسرع قطاعات الألعاب التنافسية نموًّا، وشراكتنا مع «هونر» تمكّننا من مواكبة هذا الزخم بتقنيات عالمية المستوى»، وأضاف: «يضمن تعاون «هونر» المستمر تزويد لاعبينا بأدوات متطورة تحسّن الأداء وتطلق العنان لمستويات لعب جديدة، يسعدنا تمديد هذه الشراكة، واستعراض ما يمكن تحقيقه من ابتكارات رائدة على الساحة العالمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية».

وقال محمد النمر ( مدير إدارة المبيعات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية): «نرحب بشركة «هونر» مجددًا في كأس العالم للرياضات الإلكترونية بوصفها شريكنا الرسمي للهواتف الذكية لعام 2025، تحسّن تقنيات «هونر» المتطورة تجربة اللاعبين وترتقي بأداء الهواتف المحمولة، ويسهم استثمارهم المتواصل في تعزيز الابتكار والتميز في أكبر بطولة للرياضات الإلكترونية في العالم».

في المقابل، قال جيري لياو (المدير الإقليمي لشركة «هونر» في السعودية): «تقود المملكة مسيرة الرياضات الإلكترونية، وتفخر «هونر» بدعم هذه الرؤية من خلال تقديم جهاز ألعاب عالمي المستوى. مع جهاز «HONOR Magic7 Pro»، نهدف إلى منح الجيل الجديد من اللاعبين في المملكة أداة قوية للتنافس وتعزيز تجربة اللعب لديهم في هذا الحدث العالمي». وستزود «هونر» اللاعبين المتنافسين في بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية لألعاب «هونر أوف كينغز»، و«بابجي موبايل»، و«موبايل ليجيندز: بانج بانج»، «وفري فاير» بأجهزتها، حيث تجتذب هذه البطولات أفضل اللاعبين من أنحاء العالم، ومع هذه القاعدة الجماهيرية الضخمة، أصبحت هذه الألعاب نقطة جذب رئيسة للعديد من أبرز الأندية وأكثرها تتويجًا في عالم الرياضات الإلكترونية. ويتنافس اللاعبون في هذه البطولات على أجهزة «هونر» للفوز بجوائز إجمالية 10 ملايين دولار أمريكي.

وتقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجددًا في العاصمة السعودية الرياض من 7 يوليو إلى 24 أغسطس 2025، لتحتشد حولها مجتمعات الألعاب العالمية في احتفالية ثقافية للرياضات الإلكترونية. وستشهد البطولة، التي تضم 25 مسابقة عبر 24 لعبة، مشاركة 2,000 لاعب محترف و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، مع أكبر حصيلة جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية تتجاوز 70 مليون دولار، وسيكون متاحًا للجمهور توقع تجارب حصرية تراوح بين المنافسات والحفلات الموسيقية الحية، ومقاهي الأنمي، وألعاب الأركيد الكلاسيكية، وعروض الكوسبلاي، وغيرها الكثير، مما سيجذب الملايين من المشجعين حضوريًّا وعبر الإنترنت.