حصل مستشفى دله النخيل بالرياض على تكريم من مجلس الضمان الصحي ضمن مبادرة «رواد الأثر الوقائي» لبرنامج إدارة صحة المستفيدين.

وجاء هذا التتويج تقديراً للجهود المتميزة التي بذلها المستشفى في تنفيذ برنامجين وقائيين بارزين في الفحص المبكر لسرطان الثدي والوقاية وإدارة مرض السكري بمختلف أنواعه.

وقد جسدت هذه المبادرات التزام المستشفى بتعزيز مفاهيم الصحة الوقائية والارتقاء بجودة الرعاية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ونوّهت إدارة المستشفى بتكاتف جميع الأقسام الطبية والإدارية، بقيادة الفريق التنفيذي، لإنجاح هذه المبادرات الوقائية، التي لا تكتفي بالكشف المبكر والعلاج، بل تركز كذلك على الحد من المضاعفات وتحسين جودة حياة المرضى.

ويُعد مركز السكري في مستشفى دله النخيل من أبرز المراكز المتخصصة في المملكة، بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، ويضم نخبة من كبار الأطباء في تخصصات السكري والغدد الصماء لعلاج كافة الفئات: البالغين، الأطفال، والنساء الحوامل. كما يوفر المركز خدمات متكاملة تشمل التثقيف الصحي، التغذية العلاجية، علاج القدم السكري، ودعم استخدام مضخة الإنسولين.

وحول الكشف المبكر عن سرطان الثدي، نظّم المستشفى حملة توعوية واسعة لنشر الوعي بأهمية الفحص الدوري، مدعومة بأحدث تقنيات التصوير (الماموجرام) والتشخيص، تحت إشراف استشاريين عالميين في الأشعة التداخلية وجراحة الثدي.

عبرت «دله الصحية» عن امتنانها للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل من خلال رؤية 2030، التي تمثل دافعًا حقيقيًا لتبنّي المبادرات الصحية الرائدة، كما ثمّنت دعم مجلس الضمان الصحي في تمكين منشآت الرعاية من المساهمة الفاعلة في رفع مستوى الوقاية الصحية في المملكة.

يذكر أن «دلّه الصحية» تقدّم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين مراجع سنوياً من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، إضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. وبالاعتماد على فريق متمرس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل دلّه الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.