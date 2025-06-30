أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان، أن السودان اتخذ خطوات عدة نحو الانتقال المدني الديمقراطي، من بينها تعيين حكومة مدنية.وقال البرهان في كلمة أمام المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، اليوم (الإثنين)، إن تعيين رئيس وزراء وحكومة مدنية انتقالية يعكس إرادة السودان الثابتة في استكمال مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن السودان يمر بظروف استثنائية جراء تمرد الدعم السريع الذي أدى لدمار واسع في البنية التحتية وأزمات إنسانية حادة.وشدد البرهان على أن الشعب متمسك بالأمل وراغب في الانخراط البناء مع المجتمع الدولي لإعادة بناء الوطن.وطالب بدعم مستدام قائم على إنصاف حقيقي ونظام دولي عادل يمكن السودان من النهوض. وأكد أن الشعب السوداني يتطلع إلى بناء شراكة دولية جديدة قائمة على الاحترام المتبادل.وأدى كل من الفريق حسن داؤود كيان وزيراً للدفاع، والفريق بابكر سمرة مصطفى وزيراً للداخلية، اليمين الدستورية أمام البرهان، بحسب ما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة السودانية خارطة طريق تضمنت تشكيل حكومة كفاءات، واختيار رئيس وزراء مدني، وإطلاق حوار وطني. وعدّلت الحكومة الوثيقة الدستورية التي تحدد هياكل السلطة لتشمل مجلس السيادة، ومجلس الوزراء الانتقالي، إلى جانب المجلس التشريعي، الذي تم وصفه بـ«السلطة التشريعية»، فيما حذفت عبارة «قوات الدعم السريع» من كافة الوثائق.وأسفرت الحرب التي اندلعت بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في أبريل 2023، عن تدمير مساحات شاسعة من الخرطوم، وتسببت في نزوح أكثر من 12 مليون سوداني، وانتشار الجوع الحاد بين ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 50 مليون نسمة في أزمة وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.