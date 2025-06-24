انخفضت أسعار النفط بنسبة 4%، وارتفعت الأسواق العالمية، وتراجع الدولار اليوم (الثلاثاء)، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في تطور مفاجئ عقب قصف الولايات المتحدة لمواقع نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق وكالة رويترز.

وكانت أسعار خام برنت قد تراجعت بنسبة 7% يوم الإثنين، فيما قفزت الأسهم الأمريكية بعد رد فعل إيراني رمزي على قاعدة أمريكية، مع إشارات إلى عدم تصعيد النزاع حالياً.

وبعد انحسار التهديد المباشر لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن النفط، سجل خام برنت 67.68 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 11 يونيو، كما هبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 3.6% إلى 66.02 دولار للبرميل.

وقال براشانت نيوناها، كبير إستراتيجيي أسعار الفائدة في آسيا والمحيط الهادئ لدى تي دي سيكيوريتيز: مع تراجع مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، يتحول تركيز الأسواق الآن نحو الموعد النهائي للتعريفات الجمركية خلال أسبوعين.

وأضاف أن التسوية السريعة للصراع عززت التفاؤل بشأن حل سريع لقضايا التعريفات والتجارة.

وعلى صعيد الأسواق، شهدت الأصول عالية المخاطر ارتفاعاً ملحوظاً. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1%، وناسداك بنسبة 1.3%. في أوروبا، صعد مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.3% في التعاملات المبكرة، مع قفز أسهم شركات الطيران بنسبة 4%، بينما تراجعت أسهم النفط والغاز بنسبة 3%.

وفي آسيا، قفز مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 2.2%، وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.1%.

في سياق التجارة، كشفت مصادر لـ«رويترز» أن مفاوض التعريفات الياباني ريوسي أكازاوا يخطط لزيارة الولايات المتحدة في 26 يونيو، في محاولة لإنهاء التعريفات التي تضر باقتصاد اليابان.

أما سندات الحكومات، فقد تجاهلت الخبر إلى حد كبير، حيث يوازن تجار السندات بين تدفقات الملاذ الآمن وتأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أشارت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إلى اقتراب موعد خفض أسعار الفائدة، مع تزايد المخاطر على سوق العمل.

وكان المحافظ كريستوفر والر قد ألمح يوم الجمعة إلى إمكانية الخفض في اجتماع 29 - 30 يوليو.

من جهته، سيعلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس لاحقًا اليوم، وسط توقعات بحذر بشأن التيسير النقدي القريب. وتشير الأسواق إلى احتمال 22% لخفض الفائدة في يوليو، لكن خفضاً في سبتمبر يبدو شبه مؤكد.

وتراجع الدولار بنسبة 0.7% إلى 145.43 ين ياباني، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 148 ين.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1602 دولار، مستفيداً من انخفاض أسعار النفط، حيث تعتمد اليابان والاتحاد الأوروبي بشدة على استيراد النفط والغاز الطبيعي، وفي المقابل تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% إلى 3333 دولار للأونصة.