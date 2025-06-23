أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن، الرائدة في قطاع الشحن الجوي بالشرق الأوسط، عن إطلاق شركة «السعودية للشحن العالمية»، بالشراكة مع «مجموعة تام»، شريكها الإستراتيجي في الصين منذ عام 1986م، على أن تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، بهدف تعزيز حضورها في السوق الصينية وتوسيع عملياتها التشغيلية في واحدة من أكثر البيئات التجارية واللوجستية تطوراً عالمياً. وقد شهد التدشين حضور سعادة القنصل العام للمملكة العربية السعودية في هونغ كونغ الأستاذ مازن بن حمد الحملي، وممثل وزارة الاستثمار في الصين الأستاذ عايض اليامي، بالإضافة إلى تواجد مدير الخطوط الجوية السعودية في الصين وآسيا والمحيط الهادي الأستاذ رهام خالد زارع.

وتجسد هذه الخطوة الإستراتيجية تطلعات «السعودية للشحن» نحو التوسع الدولي، عبر تقديم حلول شحن متكاملة تلبي احتياجات السوق الصينية المتنامية، وتربطها بالمملكة العربية السعودية والأسواق العالمية. كما تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة كممكن وطني للتحول الاقتصادي وتطوير سلاسل الإمداد.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السعودية للشحن المهندس لؤي مشعبي، قال: «يمثل إطلاق السعودية للشحن العالمية منعطفاً إستراتيجياً في مسيرة توسعنا العالمي، ويُترجم التزامنا العميق والمستمر تجاه السوق الصينية. كما يعكس ذلك شعارنا لهذا المشروع وهو ريادة عالمية في مجال الشحن الجوي برؤية طموحة في حين تمثل شراكتنا مع «مجموعة تام» تطوراً حقيقياً يعكس علاقتنا الممتدة وحرصنا المشترك على تحقيق نمو عالمي مستدام».

وأضاف: «بالاستفادة من خبرات المجموعة وشبكتنا المتقدمة، ستُسهم الشركة الجديدة في فتح آفاق جديدة، وتعزيز مرونة الخدمة، وتوسيع نطاق التجارة بين الصين والمملكة، من خلال خمسة مراكز شحن مخصصة. وتتماشى هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات غير النفطية، وترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذا المشروع سيكون بداية لمراحل من التوسع الإستراتيجي في قارات العالم الأخرى.

من جانبه، صرّح مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة تام» الدكتور «تام وينغ كون» قائلاً: «نفخر بإطلاق هذا المشروع المشترك، والذي يُعد محطة مهمة في علاقتنا الممتدة منذ عام 1986م مع «السعودية للشحن»، وخطوة طبيعية نتاج التزامنا المشترك بدعم نمو المنطقة. وتمثل السوق الصينية بيئة لوجستية نشطة ومتسارعة التطور، ونحن على ثقة بأن الكيان الجديد سيؤدي دوراً ريادياً في قطاع الشحن الجوي».

وأضاف: «سنُسخّر خبراتنا ومعرفتنا العميقة بالسوق، والتزامنا المستمر بالتميّز، لتقديم حلول لوجستية ذكية وموثوقة تدعم نجاح عملائنا، مستثمرين الموقع الحيوي لهونغ كونغ، والذي يمكننا من خدمة الصين، وجنوب شرق آسيا، والأسواق العالمية الأخرى، في انسجام مع مبادرات حكومة هونغ كونغ لتعزيز الروابط مع منطقة الشرق الأوسط».

وتُقدّم «السعودية للشحن العالمية» باقة خدمات متقدمة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق الصينية، تشمل تشغيل رحلات شحن عالية الكفاءة، وحلولاً لوجستية متطورة للتجارة الإلكترونية، إلى جانب خدمات شحن دوائي دقيقة متوافقة مع أعلى المعايير التنظيمية العالمية. وتتكامل هذه الخدمات مع محفظة «السعودية للشحن»، وتُدار محلياً بخبرات «مجموعة تام»، ضمن رؤية استراتيجية موحدة تضمن الكفاءة والموثوقية وسرعة الاستجابة.

وتنطلق «السعودية للشحن العالمية» تحت شعارها المؤسسي: «ريادة عالمية في مجال الشحن الجوي. أصالة راسخة، ورؤية طموحة»، بما يعكس طموحها في إعادة تعريف مستقبل الشحن الجوي في الصين وخارجها، والاضطلاع بدور فاعل في بناء سلاسل إمداد متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتُلبي تطلعات العملاء.

يمثّل هذا التعاون امتداداً طبيعياً لمسيرة «السعودية للشحن» في بناء شبكة عالمية مترابطة، وتسريع تحوّلها المؤسسي، وتجسيداً لشعارها «حياة بلا توقف»، كما يعزز مكانتها كممكن وطني للتجارة العالمية، وفاعل رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.