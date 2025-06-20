بهدف تمكين منسوبي الجهات الحكومية من الاستخدام الفعّال والمسؤول لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتجويد مهمات أعمالهم اليومية، وتمكين الكفاءات الوطنية وبناء القدرات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، عبر تصميم برامج تدريبية نوعية تواكب تطورات التقنية وتعزز من جاهزية منسوبي القطاع الحكومي لاستثمار التقنيات الحديثة بكفاءة ومسؤولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030؛ أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية».ويركّز البرنامج على تطوير مهارات المشاركين من مختلف القطاعات الحكومية في مجالات متعددة؛ تشمل صياغة وهندسة الأوامر التفاعلية لأدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليل المستندات، والبحث العميق، وأتمتة إجراءات العمل الروتينية بكفاءة، إلى جانب بناء وتخصيص وكلاء أذكياء يعملون مساعدين اصطناعيين لتنفيذ مهمات محددة تحت إشراف الموظف.ويتناول أيضاً مفاهيم الاستخدام المسؤول وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الحكومية، بما يدعم رفع جودة الأداء اليومي للموظف، ويعظم من جدوى استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الأعمال.ويُختتم البرنامج بمشروع تطبيقي نهائي، يقوم من خلاله المشاركون بتوظيف المهارات والمعارف المكتسبة، عبر تصميم وتنفيذ مساعد اصطناعي مخصص يساعد في إنجاز المهمات اليومية، بما يعكس الأثر العملي المباشر للبرنامج في بيئات العمل المختلفة.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود (سدايا) المستمرة في تمكين الكفاءات الوطنية وبناء القدرات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، عبر تصميم برامج تدريبية نوعية تواكب تطورات التقنية وتعزز جاهزية منسوبي القطاع الحكومي لاستثمار التقنيات الحديثة بكفاءة ومسؤولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030.