* الحرم النبوي يسجل نمواً استثنائياً في بيانات التجوال الدولي بنسبة 348% في موسم حج 1446هـ.

* stc أول مشغل في المنطقة يُفعّل نطاق 600 ميجاهرتز لتعزيز التغطية وسرعة الاتصال.

* وفقاً لتصنيفات Ookla، تصدرت stc المرتبة الأولى في السرعة الإجمالية وسرعة الجيل الخامس 5G في المشاعر المقدسة.

* تقنية الجيل الخامس المستقل 5G Standalone تمكّن من تقديم خدمات مرنة ومخصصة للقطاعات الحيوية.

ضمن إستراتيجيتها لتمكين التحول الرقمي في المملكة، وفي امتداد مباشر لجهودها الاستثنائية خلال موسم الحج 1446هـ، أعلنت مجموعة stc تحقيق إنجازات نوعية على صعيد توسيع شبكة الجيل الخامس (5G) وتقديم تجربة اتصال رائدة لضيوف الرحمن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يعكس التزامها بتوفير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم أهداف رؤية السعودية 2030.

وفي المدينة المنورة، وخصوصًا في محيط الحرم النبوي الشريف، سجلت stc مؤشرات أداء قياسية تمثلت في ارتفاع بيانات التجوال الدولي بنسبة 348% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب نمو استخدام شبكة الجيل الخامس بنسبة 74%، وتحسن في سرعة تحميل البيانات بنسبة 20%، مما ساهم في توفير تجربة اتصال فعالة وسلسة للحجاج والزوار من داخل المملكة وخارجها.

وتمضي stc في تمكين الحرمين الشريفين من خلال بنية تحتية رقمية شاملة مدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، التي أسهمت في تعزيز كفاءة الشبكة واستجابتها العالية للطلب المتزايد، لتجعل تجربة الحج أكثر ذكاءً واتصالًا من لحظة الوصول وحتى المغادرة، عبر خدمات رقمية آمنة ومرنة تعكس التقدم التقني المتطور للمملكة.

وفي هذا الإطار، وبحسب تصنيفات Ookla، تصدّرت stc المرتبة الأولى في السرعة الإجمالية وسرعة الجيل الخامس 5G في المشاعر المقدسة، ما يعكس كفاءة البنية التحتية وتفوقها في تقديم أداء شبكي عالي الجودة والموثوقية في المواقع الحيوية خلال موسم الحج.

وفي نطاق أوسع، أعلنت stc تجاوز عدد مواقع شبكة الجيل الخامس على مستوى المملكة أكثر من 9500 موقع، ضمن خطة إستراتيجية لتوسيع التغطية وتقديم سرعات اتصال فائقة في المناطق الحضرية والنائية على حد سواء، وتقليص الفجوة الرقمية عبر توفير خدمات اتصال موثوقة وعالية الجودة.

كما واصلت المجموعة تطوير شبكتها تقنيًا من خلال تشغيل الطيف الترددي المنخفض (600 ميجاهرتز – N71) الذي حصلت عليه أخيرا، لتصبح أول مشغل في المنطقة يُفعّل هذا النطاق تجاريًا، بفضل كفاءته العالية في التغطية واختراق العوائق، مما مكّن المستخدمين في المناطق الطرفية من الوصول إلى خدمات اتصال متقدمة وسرعات عالية.

وبالتوازي مع التوسعة الجغرافية، تواصل stc تطوير شبكتها تقنيًا من خلال اعتماد تقنية الجيل الخامس المستقل (5G Standalone)، التي تتيح الاستفادة الكاملة من قدرات الجيل الخامس الحقيقية، مثل تقليل زمن الاستجابة، وتوفير جودة خدمة مُخصصة عبر تقنيات الشبكات المقسّمة (Network Slicing). ويُعد هذا التحول خطوة محورية نحو تمكين قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية الذكية، النقل المتصل، الصناعة 4.0، والمدن الذكية.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس هيثم الفرج، الرئيس التنفيذي للتقنية في مجموعة stc، قائلاً: «تُعد تقنية الجيل الخامس المستقل 5G Standalone الجيل الأحدث من تقنيات الجيل الخامس، إذ تعتمد على بنية تحتية مستقلة بالكامل، وتمكّن من تخصيص موارد الشبكة بشكل مرن لتلبية احتياجات متخصصة للقطاعات الحكومية والخاصة. ومن خلال تقنيات مثل Network Slicing، يمكننا تقديم حلول مخصصة تدعم تطبيقات المدن الذكية، والرعاية الصحية الرقمية، والمصانع المؤتمتة، مما يعزز من جاهزية الشبكة لاحتياجات المستقبل، ويدعم الابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي في المملكة».

وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية مجموعة stc الطموحة الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز رقمي رائد على مستوى المنطقة والعالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز من مكانة المملكة في تبني وتطوير أحدث التقنيات العالمية، وبناء اقتصاد رقمي مزدهر قائم على المعرفة والابتكار.