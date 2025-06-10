تُعلن هنقرستيشن مشاركتها للعام الثاني على التوالي في خدمة ضيوف الرحمن ضمن موسم الحج الحالي 1446، التي تسعى من خلالها إلى المساهمة في تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام عن طريق تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى توزيع أكثر 200 ألف عبوة ماء عبر متاجرها في المشاعر المقدسة.



تندرج هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الشاملة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، بما يعكس الصورة المشرفة للضيافة والرعاية التي يحظى بها الحاج في المملكة العربية السعودية.



وقال الرئيس التنفيذي لهنقرستيشن المهندس علي الدمنهوري: نعتز بأن نكون جزءاً من الجهود التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تواجدنا في المشاعر المقدسة للعام الثاني على التوالي، عبر موقعين في منى ومزدلفة وذلك يعكس التزامنا بالمشاركة الفاعلة في هذه المهمة العظيمة التي نراها شرفاً وواجباً وطنيّاً من خلال فريق يعمل على مدار الساعة، كما نحرص على تقديم مبادرات إنسانية تُلبي احتياجات الحجاج وتعينهم في رحلتهم الروحانية بما يعكس قيم الرعاية والرحمة التي تميز موسم الحج، ويجسّد إيماننا العميق بأهمية خدمة ضيوف الرحمن.



واختتم الدمنهوري تصريحه قائلاً: نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل وحرصها الدائم على تطوير منظومة الحج عاماً بعد عامٍ، حتى بات موسم الحج نموذجاً عالميّاً في التنظيم والرعاية والابتكار، ونفخر بأن نكون جزءًا من هذا التميز المتجدد الذي يعكس مكانة المملكة الريادية في خدمة الإسلام والمسلمين.