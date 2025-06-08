اضطرت طائرة تابعة لطيران الخليج البحرينية إلى الهبوط اضطرارياً اليوم، عقب ورود بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متنها.

وكشفت الإدارة العامة للطيران المدني، ورود بلاغ بوجود قنبلة على متن الطائرة المتجهة إلى دولة الكويت في رحلتها المجدولة رقم GF213.

وأكدت إدارة «الطيران المدني» التعامل مع البلاغ فوراً وفق الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة في مطار الكويت الدولي، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، إذ هبطت الطائرة بسلام، وتم تنفيذ الخطط الأمنية المقررة للتعامل مع مثل هذه البلاغات وإنزال جميع الركاب من الطائرة.

من جهته: أشار المتحدث باسم لإدارة العامة للطيران عبدالله الراجحي إلى أن جميع الركاب تم نقلهم لصالة منعزلة ويتمتعون بصحة وسلامة، ولا يوجد أي أثر سلبي ناتج عن الرحلة، لافتاً أن جميع الركاب يخضعون حاليًا للإجراءات الأمنية المتبعة، بالتعاون بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الطاقم والمطار، والتحقق من خلو الطائرة من أي تهديد محتمل, ولم تتأثر الرحلات المجدولة في مطار الكويت الدولي.

فيما تواصل الإدارة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، متابعة الموقف واستكمال الإجراءات وفق الأنظمة والبروتوكولات المعمول بها لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة، كما جري التحفظ على المتسبب في هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه.

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن الإدارة تشيد بتعاون جميع الجهات ذات الصلة، وتؤكد التزامها الدائم بالحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الجوية في دولة الكويت.