يشهد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي ينطلق صباح غدٍ (الثلاثاء) في العاصمة الرياض، حضوراً أمريكياً رفيعاً من قادة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، في مؤشر واضح على تنامي الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتقنيات الناشئة.

وتأتي مشاركة هذه الشخصيات البارزة تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ضمن جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر، ويُنتظر أن تعزز هذه الزيارة محاور التعاون الاقتصادي والتقني، وترسّخ موقع السعودية كشريك إستراتيجي عالمي.

إيلون ماسك.. رؤية للمستقبل

يتصدر قائمة المتحدثين في المنتدى رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla وSpaceX، ومؤسس شركة xAI.

ومن المقرر أن يُلقي ماسك كلمة بعنوان «رؤية مستقبلية»، يستعرض فيها رؤيته حول مستقبل التكنولوجيا، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، في سياق التحولات العالمية نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً.

آندي جاسي.. التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية

يشارك آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة Amazon، للحديث عن دور التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية في دعم التحول الرقمي، وهو ما يتماشى مع توجهات السعودية في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة عبر مشاريع مثل نيوم والمناطق الاقتصادية الخاصة.

لاري فينك.. الاستثمار المستدام

من جانب القطاع المالي، يحضر لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، التي تُعد الأكبر عالمياً في إدارة الأصول. ويستعرض في المنتدى فرص الاستثمار المستدام وتمويل مشاريع التنمية الخضراء، في ظل تسارع تحول المملكة إلى الطاقة المتجددة.

جين فريزر.. ابتكار في القطاع المالي

تحضر كذلك جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة CitiGroup، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البنك، وتناقش في جلسات المنتدى مستقبل القطاع المالي العالمي وتحدياته التقنية، في ظل التغيرات المتسارعة التي تفرضها التحولات الرقمية.

أرفيند كريشنا.. الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية

يمثل أرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة IBM، قطاع التقنية المتقدمة، ويستعرض دور الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في تشكيل مستقبل الأعمال والخدمات الحكومية، وهو ما يتقاطع مع المبادرات السعودية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

روث بورات.. مستقبل الاستثمار التكنولوجي

ومن شركة Alphabet، الشركة الأم لـGoogle، تحضر روث بورات، المديرة التنفيذية للاستثمار، لتناقش التوجهات العالمية في الاستثمار التقني، واستكشاف فرص جديدة في السعودية، التي أصبحت بيئة جاذبة لرواد التكنولوجيا والابتكار.

ديفيد ساكس.. السياسة الرقمية والذكاء الاصطناعي

يمثل ديفيد ساكس البيت الأبيض كمستشار في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، ويطرح في المنتدى تصورات واشنطن لسياسات الحوكمة التقنية، في وقت تعمل السعودية على تطوير أطرها التشريعية والتقنية بما يتوافق مع معايير الاقتصاد الرقمي.

كريستيانو آمون.. مستقبل الاتصالات

يشارك كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة Qualcomm، للحديث عن تقنيات الجيل الخامس وأثرها في تسريع التحول الرقمي، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والنقل الذكي.

كين ويست.. الاستدامة والطاقة النظيفة

كما يحضر كين ويست، الرئيس التنفيذي لشركة Honeywell لحلول الطاقة والاستدامة، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة وكفاءة الموارد، انسجاماً مع رؤية السعودية 2030 التي تضع الاستدامة البيئية في مقدمة أولوياتها.

منصة لصياغة المستقبل

ويُتوقع أن يشهد المنتدى توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات بقيمة تتجاوز 600 مليار دولار، تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة، والخدمات المالية.

كما يُرتقب أن تُختتم أعمال المنتدى بكلمات مرتقبة لكل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يستعرضان فيها آفاق الشراكة المستقبلية، ومكانة المملكة كمحور توازن في الاقتصاد العالمي الجديد