يشارك رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، غداً (الثلاثاء) في أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي تستضيفه الرياض في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور رفيع المستوى يتقدمهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويُلقي ماسك كلمة بعنوان «رؤية مستقبلية» ضمن الجلسات الختامية للمنتدى، يستعرض فيها آفاق التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والتوجهات العالمية في مجال الفضاء والطاقة المتجددة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات سريعة تقودها شركات الابتكار التكنولوجي.

حضور ماسك.. إشارة رمزية لتحالف اقتصادي وتقني

ويُنظر إلى مشاركة ماسك، الذي يُعد من أبرز وجوه الابتكار في العالم، على أنها إشارة رمزية قوية إلى حجم الاهتمام الأمريكي بالاستثمار في مستقبل التكنولوجيا داخل السعودية، خصوصاً في ظل ما تبذله المملكة من جهود نوعية في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المستدامة، والذكاء الاصطناعي ضمن مستهدفات رؤية 2030.

ويعد ماسك أحد أبرز المقرّبين من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقد سبق أن اجتمعا في مناسبات سياسية واقتصادية متعددة، كما تبادل الطرفان إشادات متكررة خلال الأعوام الماضية، لاسيما في ما يخص دعم الابتكار، وتقليل تدخل الدولة في الاقتصاد، وتعزيز حرية الأسواق.

الرياض.. وجهة الابتكار ومركز التحول

ويأتي حضور ماسك في المنتدى بعد أسابيع من تصريحات له أبدى فيها إعجابه بتوجهات السعودية في بناء مدن المستقبل، مثل «نيوم»، وأهمية دورها في تبني التقنيات الحديثة وتوفير بيئة خصبة للاستثمارات التقنية، مشيراً إلى أن المملكة «تسير بخطى طموحة نحو ريادة الاقتصاد الجديد».

وينضم ماسك إلى قائمة من الشخصيات الأمريكية البارزة المشاركة في المنتدى، من بينهم آندي جاسي (الرئيس التنفيذي لأمازون)، لاري فينك (رئيس بلاك روك)، أرفيند كريشنا (رئيس IBM)، وجين فريزر (الرئيسة التنفيذية لسيتي غروب)، في مشهد يعكس تصاعد وتيرة التعاون الاقتصادي والتقني بين السعودية والولايات المتحدة.

السعودية تتحدث لغة المستقبل

ويُعد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي هذا العام منصة محورية لإعادة رسم خريطة الشراكة بين الرياض وواشنطن، إذ يُنتظر أن يُعلن عن حزمة من الاتفاقيات الكبرى التي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والدفاع، والفضاء، والطاقة.

ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى الكلمة التي سيلقيها ماسك، إلى جانب خطاب مرتقب لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في ختام أعمال المنتدى الذي يجمع نخبة من صُنّاع القرار، والمستثمرين العالميين، وقادة التحول الرقمي والاقتصادي في العالم.