أشاد مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي، برئاسة ملك السويد، بقرار المملكة العربية السعودية تمديد دعمها مشروع «رسل السلام»، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الكشفية العالمية على مدار أكثر من 15 عاماً، بجهود مشتركة مع جمعية الكشافة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بحضور ولي عهد لوكسمبورغ الأمير جيوليام، والأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود، وفيصل بن معمر، وأعضاء مجلس الإدارة. وقد ثمّن المشاركون أثر المشروع الذي سجل أكثر من 2.3 مليار ساعة عمل تطوعي بمشاركة ملايين الكشافة في أكثر من 176 دولة.

واستعرض المجلس التقرير السنوي للمنظمة الكشفية العالمية، وخططها المستقبلية، وسبل توظيف الدعم السعودي في توسيع الأنشطة، واستقطاب الشباب، وزيادة المشاريع التنموية للكشافة والجمعيات الكشفية عالمياً. كما ناقش أعضاء المجلس أعمال اللجان المتخصصة في الاستثمار والحوكمة، وآليات الاستدامة المالية للصندوق.

واعتمد المجلس عقد اجتماعه القادم في المملكة خلال سبتمبر القادم، بحضور أعضاء المجلس وعدد من أصدقاء «بادن باول». كما شهد الاجتماع تكريم الأعضاء الجدد في الزمالة، بمن فيهم شباب من المملكة والمملكة المتحدة كأول المنضمين من فئة الشباب.