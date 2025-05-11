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«عكاظ» (الطائف) Okaz_online@

وقف محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، على جاهزية الجهات المشاركة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام في مطار الطائف لحج هذا العام 1446هـ، والقادمين عن طريق مطار الطائف الدولي والمطار الداخلي، وتقديم جميع الاحتياجات للحجاج.

وأكد مدير عام مطار الطائف عبدالرحمن الهاشم الاستعداد لخدمة الحجاج والمسافرين من الجهات الحكومية والخاصة والشركات بالمطار، وتسهيل إنهاء إجراءات الوصول.

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كما أكد مسؤولو الجهات الحكومية المشاركة تهيئة كافة الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

كما عبر محافظ الطائف عن فخره واعتزازه بما شاهده من تناغم في العمل بين الجهات الحكومية والخاصة، ليجسد عناية واهتمام المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن، موجهاً بتقديم أعلى معايير جودة الخدمات لضيوف الرحمن في المطار والمواقيت والطرقات حتى وصولهم للمشاعر المقدسة وعودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.