في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحاته، أعلن البنك السعودي الأول فوزه بجائزة «أفضل بنك في المملكة لعام 2025» والمقدمة من قبل مجلة غلوبال فاينانس، ويأتي هذه التتويج تأكيداً على ريادة البنك في القطاع المصرفي السعودي وحرصه الدائم على تقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي تطلعات عملائه وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويؤكد هذا الفوز مدى ثقة القطاع المالي في «الأول»، حيث استطاع البنك طوال الأعوام الماضية ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية ذات أداء مميز من خلال النمو المستمر في الأصول والربحية وتوسيع قاعدة العملاء، بالإضافة إلى تبنيه لأحدث التقنيات المالية وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعزز من تجربة العميل.

حيث تم اختيار «الأول» بناءً على تصويت لجنة تضُم نُخبة من الخبراء الماليين الدوليين، الذين أخذوا بعين الاعتبار مجموعة من المعايير الأساسية، مثل الأداء المالي، ونمو الأعمال، وجودة الخدمة، ومبادرات التحول الرقمي، إلى جانب إدارة المخاطر واستراتيجيات الاستدامة.

وتعليقاً على هذه المناسبة، صرح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في «الأول» توني كريبس، قائلاً: «هذا التتويج هو دليل على مدى التفاني والالتزام والعمل الجاد من جميع منسوبي البنك وذلك لتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا. كما يُشير هذا التكريم إلى قدرتنا على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، ويعكس نجاحنا في تطبيق استراتيجيتنا القائمة على التمركز حول العميل والابتكار المستدام».

وأضاف: «نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات المالية الموجهة لعملائنا وتطويرها وتعزيزها، من خلال خلق تجربة مصرفية متكاملة تساعدهم على الوصول لأهدافهم وفي الوقت نفسه تعزز من مساهمتنا في نمو الاقتصاد السعودي».

يواصل «الأول» ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تهتم وتتبنى أحدث التقنيات المصرفية، مرتكزاً على استراتيجيته التي تدعم الاقتصاد الوطني وتُسهم في دعم المجتمع، الأمر الذي يعزز من مكانته ودوره الفعال في تحقيق التنمية وتمكين القطاع المالي في المملكة.