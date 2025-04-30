حصلت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، على المركز الأول في جائزة «التميز في تفضيل المحتوى المحلي» للعام الثاني على التوالي، في محور الشركات المملوكة للدولة وذلك في النسخة الثالثة من حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي نظّمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وعُقد في الرياض يوم 30 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الجائزة تأكيداً على التزام مجموعة stc بتبنّي أفضل الممارسات في تعزيز المحتوى المحلي عبر مختلف عملياتها، وذلك من خلال برنامج «روافد» من stc، الذي يهدف إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل مستدام، من خلال زيادة الانفاق المحلي، وجذب الاستثمار، وتعزيز الابتكار، وإثراء الكفاءات المحلية. كما يدعم البرنامج تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطموحة للمملكة في ضوء رؤية السعودية 2030، والهادفة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

يُشار إلى أن stc سجّلت نمواً كبيراً في نسبة المحتوى المحلي، إذ بلغت 44.32% في عام 2024، كما بلغ إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي ما يقارب 15 مليار ريال سعودي، في حين وصل معدّل توطين القوى العاملة المحلية في المجموعة إلى 95%.

وحصدت stc الجائزة ضمن محور الشركات المملوكة للدولة، الذي يقيّم تميز هذه الشركات في تعزيز المحتوى المحلي ضمن أعمالها ومشترياتها. ويهدف المحور إلى تحفيز الشركات وتمكينها من اعتماد وتنمية المحتوى المحلي عبر مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية والاستفادة المثلى من القوة الشرائية المحلية.