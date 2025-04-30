اطلع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بقيادة وزارة الأوقاف والإرشاد، على الترتيبات المتخذة في إطار الاستعدادات لموسم الحج للعام 1446 هجرية.

واستمع من مسؤولي وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالجهود المبذولة من أجل نجاح موسم الحج بالشكل المطلوب وفقاً لمسؤوليات الوزارة تجاه الحجاج اليمنيين، وأشاد خلال اللقاء بكافة التسهيلات والتعاون الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتمكين الحجاج اليمنيين من أداء فريضة الحج من خلال التنسيق القائم مع الأشقاء في هذا الجانب.

ووقف اللقاء أمام كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة خلال موسم الحج لهذا العام ووضع الآليات المطلوبة للتغلب على تلك التحديات.

وحث رئيس الوزراء المعنيين على مضاعفة الجهود من أجل تقديم الخدمات المناسبة للحجاج، مشدداً على ضرورة توفير سُبل الراحة والسلامة للحجاج، وتيسير أدائهم فريضة الحج، من لحظة مغادرتهم وحتى عودتهم سالمين، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توفير كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام.

ووجه رئيس الوزراء وزارة الأوقاف والإرشاد بالاستفادة من الأخطاء التي رافقت مواسم الحج السابقة وتصويب الأداء خلال الموسم الحالي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج اليمنيين والاستماع للشكاوى والملاحظات والتعاطي معها بإيجابية، لافتاً إلى ضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لموسم الحج هذا العام بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر.