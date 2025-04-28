رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آيات الشكر والامتنان لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مبادرته الكريمة بالتبرع السخي بمبلغ مليار ريال - على نفقته الخاصة - لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)، دعماً لتمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وأكد الأمير سلمان بن سلطان أن هذا التبرع السخي يعكس ما يوليه ولي العهد من اهتمام بالغ بتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، ويُجسد حرصه المستمر على دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تأمين المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

ونوّه أمير المنطقة بتوجيه ولي العهد بإنجاز المشاريع السكنية التي يشملها التبرع خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً، وتنفيذها عبر شركات وطنية، مما يجسد حرصه - حفظه الله - على سرعة توفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع الوطني في التنمية الاقتصادية.

وبيّن أن تبرع ولي العهد الكريم يأتي امتداداً لاهتمامه الكبير - حفظه الله - بملف الإسكان، وحرصه على استدامة المبادرات التنموية التي تسهم في الاستقرار الاجتماعي والنهضة التنموية للأسر المستحقة، بما ينعكس إيجاباً على حاضر الوطن ومستقبله وأبنائه.

واختتم أمير منطقة المدينة المنورة كلمته بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من أعمال عظيمة لخدمة الوطن والمواطن، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها.