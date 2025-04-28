كشفت وزارة الرياضة أن 46% من النساء في السعودية يمارسن الرياضة بشكل أسبوعي، في مؤشر لافت يعكس حجم التحول المجتمعي نحو تبنّي أنماط الحياة الصحية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن نسبة ممارسي النشاط البدني في المجتمع السعودي قد ارتفعت لتصل إلى 58.5%، مما يؤكد نجاح المبادرات المجتمعية التي أطلقتها خلال السنوات الماضية لدعم الرياضة والنشاط البدني لكل فئات المجتمع.

وعلى المستوى الدولي، حققت المملكة إنجازًا نوعيًا بحصولها على حق استضافة كأس العالم 2034، بعد حصول ملف الترشيح على أعلى تقييم فني بلغ 419.8 نقطة. كما استضافت السعودية بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وتوج الفريق السعودي «فالكونز» باللقب، مما عزز الحضور العالمي للرياضة السعودية في مجالات متنوعة.

فيما سجلت الرياضة السعودية نموًا كبيرًا في منظومتها المؤسسية، حيث ارتفع عدد الاتحادات واللجان والروابط الرياضية إلى 97 كيانًا رياضيًا، إضافة إلى تفعيل أكثر من 128 ناديًا رياضيًا في مختلف الألعاب والتخصصات.

وعلى صعيد تطوير المواهب الشابة، أنشأت وزارة الرياضة 16 مركز تدريب متخصص، وأطلقت 11 برنامجًا جديدًا لتطوير المهارات الرياضية، بينما خضع أكثر من 84 ألف طفل لبرامج اكتشاف ورعاية المواهب، بهدف صناعة جيل رياضي واعد قادر على تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والعالمية.

أرقام الرياضة السعودية في عام 2024 تجسد قصة صعود متكامل نحو العالمية؛ حيث تتقدم المملكة بخطى ثابتة، مدمجة بين الحضور المجتمعي الواسع والإنجازات الدولية، في ترجمة عملية لأهداف رؤية السعودية 2030.