في تفوق يعكس تميز الكفاءات السعودية، قدم المفتش البيئي صالح اليامي، أحد منسوبي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حلولاً علمية مبتكرة للحد من تلوث الهواء، الناتج عن عوادم المركبات.

وجاءت مبادرته بعد دراسة ميدانية، أجراها ضمن رسالة الماجستير بجامعة أبردين في أسكتلندا، بعنوان «توزيع ارتفاع تلوث الهواء الناتج عن حركة المرور في المدن»، مطلع 2024.

وكشفت الدراسة أن التلوث يرتفع في المناطق الحضرية المكتظة، مؤثراً على صحة الأطفال وكبار السن تحديداً، وأوصى اليامي بتطبيق نظام المناطق منخفضة الانبعاث، للحد من التلوث، مستنداً إلى بيانات أظهرت ارتفاع الجسيمات الدقيقة وقت الظهيرة، بفعل عوامل مناخية وجغرافية، منها قرب المواقع من الموانئ.

وأكد اليامي، أن الفحص الدوري للمركبات يسهم في خفض الانبعاثات الضارة، مشدداً على أهمية الالتزام البيئي كواجب وطني. وأعرب عن امتنانه لدعم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لمسيرته العلمية، ما يعزز تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستدامة البيئية.

وقد كرّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليامي، تقديراً لحصوله على درجة الماجستير كأحد مبتعثي برنامج تدريب الكفاءات، بحضور كبار مسؤولي الوزارة والمركز.