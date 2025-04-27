أبلغت الحكومة الباكستانية لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالشؤون الداخلية ومكافحة المخدرات بأن السعودية أبلغتها بإلقائها القبض على 1296 شخصاً يحملون جوازات سفر باكستانية مزيفة. وتم اكتشاف أنهم أصلاً مواطنون أفغان. وذكرت صحيفتا «دون» و«ذا نيوز» أمس أن مسؤولي هيئة قاعدة البيانات والتسجيل الحكومية أعلنوا تلك المعلومات خلال اجتماع للجنة الشؤون الداخلية بمجلس الشيوخ، برئاسة السناتور فيصل سليم رحمن الخميس الماضي في إسلام أباد، الذي طلب من الهيئة موافاة اللجنة بمستجدات الأمر في اجتماعهما القادم، خصوصاً الإجراءات التي اتخذت لمنع تزييف جواز السفر الباكستاني، ومحاسبة الموظفين الفاسدين الذين يتلاعبون بالبيانات الحكومية. وتساءل السناتور عرفان صديقي عن عدد جوازات السفر الباكستانية التي طبعت خلال السنوات الخمس الماضية، فأبلغه مدير إدارة الجوازات مصطفى جمال قاضي بأنهم اكتشفوا 1296 جواز سفر تم تزييفها من قبل مواطنين أفغان، إضافة الى نحو 45 حادثة مماثلة. وكشف قاضي أنه تمت محاسبة 35 مديراً ومساعد مدير بتهمة التورط في تلك المخالفات. وأوضح قاضي أن إدارته اكتشفت 4500 جواز سفر باكستاني لا توجد ضمن قاعدة البيانات الحكومية؛ فيما تم تزييف 3 آلاف جواز سفر بتغيير صورة حامليها الأصليين، بينما تم تزييف 6 آلاف جواز سفر باكستاني من خلال اختراق قاعدة البيانات الحكومية. وأضاف أن حاملي تلك الجوازات المزيفة البالغ عددهم 12 ألف شخص ليسوا موجودين في الأراضي الباكستانية.