بحضور محافظ الداير نايف بن لبدة انطلقت فعالية «امش 30» بتنظيم من فرع وزارة الصحة بالمنطقة.

وشارك في الفعالية رئيس بلدية الداير المهندس أحمد عبيري وعدد من القيادات الحكومية والأهلية وبمشاركة فاعلة من فئات المجتمع كافة، وانطلقت الفعالية من حديقة البُن بالمحافظة واستمرت 30 دقيقة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الصحة العامة ورفع متوسط العمر المتوقع وتحقيق جودة حياة أفضل، عبر نشر ثقافة المشي اليومي لمدة 30 دقيقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

وأشاد محافظ الداير بأهمية الفعالية ودورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشي والتشجيع على تبني أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة، انسجاماً مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030 الساعية إلى بناء مجتمع حيوي يتمتع ببيئة صحية داعمة للوقاية.