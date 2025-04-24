وقع البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة بالمملكة، اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة ملياري ريال مع مجموعة بن لادن السعودية، إحدى الشركات المملوكة لمجموعة بن لادن العالمية القابضة، وذلك لتمويل مشروع تطوير مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الرياض.

وقد وُقعت الاتفاقية خلال حفل أقيم في مبنى الإدارة الرئيسية «برج الأول» في مدينة الرياض. حيث تم تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون ومدى مساهمته في دعم وتعزيز البنية التحتية وذلك بما يتماشى مع الأهداف الوطنية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز القدرة المالية لمجموعة بن لادن لتنفيذ مشاريع كبرى وفق أعلى المعايير العالمية. كما تعكس التزام «الأول» بدعم قطاع المقاولات في المملكة والمساهمة في رؤية السعودية 2030 من خلال تمويل مبادرات تدعم النمو والتطوير.