في خطوة تعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وبيئة العمل الإنسانية، أعلنت هنقرستيشن عن تدشين استراحات مكيفة لمناديب التوصيل، برعاية الهيئة العامة للنقل في محافظة الخبر.

تأتي هذه الاستراحات الأولى من نوعها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لعامها الثالث على التوالي ضمن مبادرة استراحة المناديب التي أطلقتها هنقرستيشن كجزء من إستراتيجيتها في تحسين بيئة عمل مناديب التوصيل وتوفير أماكن مهيأة بالكامل تتيح لهم الراحة خلال فترات العمل. تم تجهيز الاستراحات بكل الاحتياجات الأساسية، من التكييف ومنافذ كهرباء، وشبكة الإنترنت، ومياه الشرب ومقاعد مريحة، لضمان راحة المناديب وجودة الخدمة المقدمة خلال فترات انتظار الطلبات أو التنقل بين الوجهات.

وتهدف المبادرة أيضا إلى تنظيم المشهد الحضري عبر تقليل تجمعات الدراجات والمناديب في المناطق الحيوية، ما ينعكس بالإيجاب على تسهيل الحركة المرورية والحد من التشوه البصري.