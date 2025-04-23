أعلنت شركة الفطيم اللوجستية، المزود الإقليمي الرائد لحلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية عالمية المستوى، عن توسيع نطاق أعمالها ليشمل المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في ضوء النمو غير المسبوق الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، مدفوعًا بمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، والتحضيرات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. وبعد النجاح الكبير الذي حققه افتتاح قسم الخدمات اللوجستية للطيران في دولة الإمارات عام 2023، توفر الشركة خدماتها المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية للطيران في المملكة، مما يساهم في تعزيز قطاع الطيران المزدهر فيها.

ويواصل قطاع الطيران في المملكة تحطيم الأرقام القياسية، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 15% ليصل إلى 128 مليون مسافر في عام 2024، محققًا زيادة بنسبة 24% مقارنة بفترة ما قبل أزمة كوفيد-19. كما ازداد عدد الرحلات الجوية بنسبة 11% لتصل إلى 902 ألف رحلة، وتوسع نطاق الربط الجوي للمملكة بنسبة 16%، لتصبح مرتبطة بـ 172 وجهة عالمية مختلفة. وحقق قطاع الشحن الجوي في المملكة نموًا بنسبة 34% في حجم البضائع، متجاوزًا مليون طن في عام 2024. وتعكس هذه الأرقام الطلب المتنامي على حلول الخدمات اللوجستية ذات الكفاءة والجودة العالية في قطاع الطيران في المملكة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامان كومار، المدير التنفيذي لدى الفطيم اللوجستية: «إن توسيع نطاق عملياتنا ليشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان هو إنجازٌ مهم في مسيرة نمو الفطيم اللوجستية في المنطقة. تحظى الدقة في الوقت بمكانة محورية في منظومة قطاع الطيران، وتأتي حلولنا اللوجستية المصممة خصيصاً لتسهم في تقليل وقت التوقف عن العمل وضمان تنفيذ العمليات بسلاسة. كما نحرص على تلبية الاحتياجات الحيوية لقطاع الطيران في الأسواق المتنامية، بفضل خبرتنا الإقليمية الواسعة وحضورنا العالمي المميز، وامتثالنا للوائح التنظيمية، والتزامنا الراسخ بالابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي».

ويأتي الإعلان عن عملية التوسع بعد المشاركة الناجحة لشركة الفطيم اللوجستية في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، حيث استعرضت الشركة ما تقدمه في مجال الخدمات اللوجستية للطيران. وعلى هامش المعرض، استضافت الفطيم اللوجستية فعالية حصرية بعنوان «ملتقى زبائن قطاع الطيران»، مما يعزز التزامها بدعم قطاع الطيران في المنطقة.

ويهدف قسم الخدمات اللوجستية للطيران في الفطيم إلى توفير حلول مصممة خصيصاً لمجموعة واسعة من الزبائن، تشمل شركات الطيران، وشركات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، ومصنعي المعدات الأصلية، وشركات الطائرات الخاصة، وموردي قطع الغيار، وشركات خدمات المطارات. ومن خلال التركيز على الكفاءة والموثوقية، توفر الشركة عمليات النقل الجوية العاجلة وخدمات المدرجات في المطارات الرئيسية، بالإضافة إلى خيارات شركات النقل المتعددة، والعمليات المكتبية الخاصة بالخدمات الأرضية للطائرات على مدار الساعة، وخدمات الشحن الشاملة والخدمات المحلية لعمليات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات.

الفطيم اللوجستية هي مشغل اقتصادي معتمد من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات وجمارك دبي، كما تمتثل عملياتها لمعايير منظمة الجمارك العالمية وجمعية موردي الطيران وممارسات منظمة المعايير الدولية أيزو. وتواصل الشركة إرساء معايير جديدة في مجال الخدمات اللوجستية للطيران، من خلال حلولها المبتكرة وتوسعها الاستراتيجي والتزامها الراسخ بالتميز التشغيلي، مما يعزز مكانتها بوصفها شريكاً موثوقاً في القطاع.