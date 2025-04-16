أوضح عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار لـ«عكاظ»؛ في مداخلة على البند السابع المتعلق بدراسة لجنة التجارة والاستثمار للتقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن الصناعة من أهم قطاعات الاقتصاد التي يرتكز عليها التطور الحضاري الحديث لأي بلد، والتصنيع أساس للتغير الجذري للهيكل الاقتصادي في المجتمع، فيما تمثّل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة دوراً ديناميكياً وفاعلاً في عمليـة التنمية الصناعية خصوصاً التحويلية منها، لدورها البارز في تنشيط وتحفيز بقية القطاعات ومنها الزراعة والتجارة والخدمات وغيرها. ولفت النجار إلى أن للظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم في هذا الوقت تأثيرات ومتغيرات، وبحكم التطلع إلى الاستثمار الأمثل فعلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعمل خارطة استثمارية لمناطق المملكة ليتم من خلالها (تمكين) المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق في القطاع الصناعي المتاح والمناسب لكل منطقة وفق الخارطة الاستثمارية وبما يخدم تطلعات قيادتنا الرشيدة والتنمية المستدامة في تلك المنطقة.وأكد النجار، أن الجامعات السعودية، تضطلع بدور محوري في دعم أنشطة الابتكار وريادة الأعمال، بتوفيرها البيئة المناسبة والتسهيلات والمواهب التي تعزز من ظهور الأفكار الإبداعية؛ إذ يوجد بها العديد من التقنيات الحديثة، ما يجعلها تُسهم في دعم الأفكار الجديدة؛ ويكون لها توظيف عملي في المجتمع محلياً وإقليمياً وعالمياً، إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال الطلابية باعتبارها من مكونات النظام البيئي لريادة الأعمال لدى الجامعات السعودية، والذي يشمل أيضاً تسويق التكنولوجيا التي طوّرها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والشراكات التجارية مع البرامج الأكاديمية، والعمل على تشجيع المبدعين والمبتكرين والمخترعين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وملموسة، ما يسهم في تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد العديد من الوظائف وفرص عمل تستوعب خريجي مؤسسات التعليم والتدريب المختلفة بالمملكة.وطالب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات السعودية للاستفادة المثلى من مراكز التدريب المتخصصة بها في مجال ريادة الأعمال.