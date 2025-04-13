أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن التقارير المناخية الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد تشير إلى أن صيف السعودية سيشهد ارتفاع درجات الحرارة كالعادة.وبيّن، أن السعودية تستعد لدخول فصل الصيف؛ إذ بدأت درجات الحرارة بالارتفاع الملحوظ، خصوصا خلال ساعات الظهيرة، مؤكدًا أن بعض المناطق لاسيما الشرقية والوسطى والجنوبية الداخلية، سجلت درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية.وعن الطقس في موسم الحج، بين أن موسم حج هذا العام يأتي في فصل الصيف، وهو آخر موسم حج يتزامن مع الصيف، ولن يعود الحج في هذا الفصل إلا بعد نحو 16 عاما، مضيفاً أن الأجواء خلال موسم الحج ستكون حارة بطبيعة الحال نظرا إلى تزامنه مع فصل الصيف، مشيرا إلى أن المركز الوطني للأرصاد يعمل على إعداد التقارير المناخية اللازمة، ويقوم بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة؛ لتزويدها بالمعلومات الجوية والمناخية الضرورية التي تساعدها في اتخاذ القرارات، وتنفيذ المشاريع المرتبطة بموسم الحج لهذا العام.وأوضح القحطاني، أن فصل الربيع يُعد مرحلة انتقالية متذبذبة، تشهد خلالها السعودية تفاوتا في درجات الحرارة، مع فرص لهطول الأمطار، ورياح نشطة مثيرة للأتربة.وأشار، إلى أن هناك انخفاضا واضحا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية؛ إذ سجلت بعض المناطق الحدودية درجات حرارة صغرى تصل إلى 8 أو 9 درجات مئوية، مؤكدًا أن هذا لا يعني تأثُّر باقي المناطق، التي تستعد تدريجيًّا لاستقبال الصيف، وارتفاع درجات الحرارة مع بداية الشهر المقبل.وكشف، أن السعودية ستدخل أجواء صيفية حارة؛ إذ إن المعدلات المناخية المعتادة لدرجات الحرارة تتراوح بين 48 و49 درجة مئوية للعظمى، و38 إلى 39 درجة مئوية للصغرى.وأضاف، ان المركز لا يزال يعمل على إعداد التقرير المناخي لصيف هذا العام، وسيعلن من خلاله التوقعات الأولية الخاصة بالموسم.ولفت القحطاني، إلى أن المناطق الشرقية من السعودية، تحظى بالنصيب الأكبر من درجات الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى أن محافظة النعيرية سجلت خلال السنوات الخمس الماضية أعلى درجة حرارة صيفية في السعودية، بلغت 53 درجة مئوية في الظل، تلتها الدمام والظهران.وبين، أن مدينة جدة، سجلت في 2010، أعلى درجة حرارة صيفية لها، بلغت 52 درجة مئوية في الظل.وشدد، على أنه لا يمكن الإعلان المبكر أو القطعي عن مستوى درجات الحرارة أو طبيعة مناخ الصيف إلا من خلال التقارير المناخية الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن صيف السعودية سيشهد ارتفاع درجات الحرارة كالعادة.