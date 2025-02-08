طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واشنطن بإتمام انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الجاري. ودعا خلال استقباله نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في بيروت اليوم (السبت) إلى وقف التدمير الممنهج للبلدات والقرى والشروع في تطبيق القرار 1701 بحرفيته، وحل الخلافات الحدودية على الخط الأزرق.وشدد ميقاتي على أن الالتزام بتطبيق القرارات الدولية سيؤدي إلى استقرار الوضع في المنطقة والجنوب بشكل خاص.والتقت أورتاغوس (الجمعة) الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، ودعت إلى عدم إشراك حزب الله في الحكومة الجديدة ونزع سلاحه.ودعت الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بالإصلاحات ومكافحة الفساد، والتأكد من أن «حزب الله ليس جزءًا منها بأي شكل من الأشكال، وأن يظل منزوع السلاح ومهزوماً عسكرياً».وبعد ساعات على مغادرة أورتاغوس قصر بعبدا، أصدر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية بياناً أوضح فيه أن «بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأمريكي يعبّر عن وجهة نظرها، والرئاسة غير معنية به».