كشف المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر لـ«عكاظ» تحسين جودة البيانات ومراجعة جميع السجلات المدنية وتصحيح ما يلزم تصحيحه من أخطاء إملائية واضحة في الهويات الوطنية. وقال: «يمكن لأي مواطن التقدم لأي من مكاتب الأحوال بطلب التصحيح».ويأتي ذلك نظراً لوجود أخطاء إملائية في بعض الهويات الوطنية من خلال عدم إضافة همزة القطع، والياء الأخيرة، والتاء المربوطة، مثل: إبراهيم، أحمد، إيمان، فاطمة، وغيرها من الأسماء أو اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، حيث يعد ذلك من أكثر الأخطاء الإملائية الشائعة في الهويات الوطنية والتي تعكف الأحوال المدنية خلال هذه الفترة على معالجتها.