كشف المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر لـ«عكاظ» تحسين جودة البيانات ومراجعة جميع السجلات المدنية وتصحيح ما يلزم تصحيحه من أخطاء إملائية واضحة في الهويات الوطنية. وقال: «يمكن لأي مواطن التقدم لأي من مكاتب الأحوال بطلب التصحيح».
ويأتي ذلك نظراً لوجود أخطاء إملائية في بعض الهويات الوطنية من خلال عدم إضافة همزة القطع، والياء الأخيرة، والتاء المربوطة، مثل: إبراهيم، أحمد، إيمان، فاطمة، وغيرها من الأسماء أو اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، حيث يعد ذلك من أكثر الأخطاء الإملائية الشائعة في الهويات الوطنية والتي تعكف الأحوال المدنية خلال هذه الفترة على معالجتها.
ويأتي ذلك نظراً لوجود أخطاء إملائية في بعض الهويات الوطنية من خلال عدم إضافة همزة القطع، والياء الأخيرة، والتاء المربوطة، مثل: إبراهيم، أحمد، إيمان، فاطمة، وغيرها من الأسماء أو اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، حيث يعد ذلك من أكثر الأخطاء الإملائية الشائعة في الهويات الوطنية والتي تعكف الأحوال المدنية خلال هذه الفترة على معالجتها.